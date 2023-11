Vela Viareggio e Sei Versilia Pfv: Sconfitta e Vittoria

Dopo la sconfitta a testa alta contro la capolista Rosignano, il Vela Viareggio torna già oggi in campo con buone speranze nel recupero contro Calcinaia in programma per le 21 sempre al palasport di Camaiore.

In serie C femminile, invece, il Sei Versilia Pfv ha calato il poker. Nella quarta giornata della prima fase, Tamagnini e compagne hanno avuto la meglio anche sul Porcari. Alla tensostruttura del Vasco Zappelli le padrone di casa si sono imposte 55-46 infilando la quarta vittoria in altrettante partite stagionali che vale il primo posto in solitaria, in attesa del recupero delle partite saltate dieci giorni fa per il maltempo nell’entroterra.