Vente ha l’Use Rosa in mano. L’importanza della pivot

Nel quarto successo di fila di sabato scorso dell’Use Rosa Scotti contro Salerno, c’è stata ancora una volta la firma di Liga Vente. Per la pivot lettone, autentica dominatrice sotto le plance, sono arrivati altri 18 punti che confermano gli impressionanti numeri di questa prima stagione in biancorosso. Da inizio anno Vente ha praticamente l’abbonamento alle doppie doppie (dieci o più punti ed altrettanti rimbalzi sotto canestro), oltre a risultare spesso la miglior marcatrice della squadra. "Con Salerno abbiamo subito indirizzato la partita sui giusti binari – spiega la lunga lettone –, abbiamo avuto una settimana difficile e, sapendo di questo e di un paio di assenze, siamo scese in campo molto concentrate. Tutte hanno dato il loro contributo, in particolare le nostre giovani. Per loro sono molto contenta perché lavorano bene durante la settimana ed hanno avuto così la soddisfazione di giocare ed anche di segnare punti".

Fra queste, oltre ai tre prodotti del vivaio Fiaschi, Samoylych e Chelini, spicca senza dubbio il nome di Ndiaye, 14 punti col 100 per cento al tiro e 10 rimbalzi. "Sta facendo molti progressi, si vede che la fiducia in sè stessa aumenta e noi cerchiamo sempre di dare sia a lei che alle altre dei consigli. Le cose stanno andando bene e quindi dobbiamo solo proseguire su questa strada – prosegue –. Anche a livello personale sono contenta, ma non faccio caso più di tanto ai numeri. Quello che conta è la squadra e noi siamo un bel gruppo, come si è potuto vedere anche sabato dove tutte sono state importanti per prendere anche questi due punti".

Vente si sofferma poi sul momento dell’Use Rosa. "Secondo me siamo tornate anche meglio di quanto eravamo prima della fine dell’anno – prosegue – una prima parte a cui è seguito quel momento difficile dopo la sosta. Siamo migliorate anche come concentrazione e domenica prossima dovremo ancora dimostrarlo sul campo di Moncalieri, una squadra che dobbiamo rispettare ed affrontare al massimo se vogliamo proseguire in questa striscia di vittorie".