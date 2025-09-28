Vernice casalinga per la Sella. C’è Torino, Cento a caccia del bis. Pericolo Allen, che duello con Davis

Esordio casalingo per la Sella Cento, che oggi alle ore 18 alla Baltur Arena affronta la Reale Mutua Torino (arbitri De Biase, Cappello e Occhiuzzi), in un match che vede sfidarsi due squadre che hanno vinto nella prima giornata di campionato: i biancorossi hanno battuto Livorno a Brescia 68-77, mentre Torino ha sconfitto Cividale al Pala Gianni Asti, dopo aver recuperato 20 punti di svantaggio, col punteggio di 83-74.

Lo scorso anno il fattore campo saltò sia all’andata che al ritorno: Torino vinse a Cento 67-74, mentre la Benedetto XIV espugnò il palasport torinese con una grande prestazione corale, 71-88 il punteggio finale. Devoe e Fall avranno maggiore autonomia rispetto alla settimana scorsa, quindi coach Di Paolantonio potrà gestire meglio le proprie rotazioni. Già nella prima giornata di campionato la Sella ha messo in mostra la profondità del proprio roster, con tutti i dieci giocatori schierati che hanno portato il loro contributo alla causa biancorossa. Partita speciale per Matteo Montano, che lo scorso anno era uno dei senatori della Reale Mutua.

Torino ha cambiato molto in estate, 8 i volti nuovi, ma si affida ancora all’esperta guida tecnica di Paolo Moretti. Nuova la coppia di americani: Robert Allen la scorsa stagione, nella sua prima apparizione in Europa, ha dominato e vinto nel campionato austriaco venendo nominato Mvp sia della regular season che delle finali; l’altro americano è MaCio Teague, guardia di 28 anni che ha all’attivo diversi campionati disputati in Germania e Polonia.

Grande esperienza sotto le plance col duo composto dall’ex Bruttini e Cusin, anche Tortù e Zucca sono giocatori solidi ed affidabili, mentre in cabina di regia Massone si alterna col confermato capitan Schina. Ultimo volto nuovo per i piemontesi è Stazzonelli, che ha il compito di fornire energia e fisicità dietro all’altro veterano confermato Severini.

Molto interessante sarà la sfida tra Davis e Allen che nella prima giornata di campionato ha realizzato 30 punti con 6 falli subiti, sinonimo di grande pericolosità, ma nel complesso sarà una partita che vedrà fronteggiarsi due squadre che hanno iniziato bene la stagione e che vorranno consolidare le proprie certezze.

Sarà una partita molto dura e fisica, entrambe le squadre ruotano a dieci giocatori, quindi ci sarà grande intensità per tutti i 40 minuti, come ha dichiarato il vice capitano Berdini: "Sarà un incontro molto complicato, perché affrontiamo un avversario molto ostico, che già nella prima partita ha fatto vedere il proprio valore recuperando 20 punti a Cividale. Si prospetta un match affascinante, che affronteremo con grande entusiasmo perché sarà la prima in casa e ci aspettiamo un ambiente caldissimo, come sempre. Non vediamo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi".

Questa mattina dalle 10 alle 12 alla Baltur Arena è l’ultima occasione per sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2025 /2026, oltre a poter acquistare i biglietti per la partita contro Torino. Al pomeriggio biglietterie aperte dalle 16.

Michele Ferioli