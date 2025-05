Versilia e Pallacanestro Femminile Viareggio: sconfitta nei playout, verdetto in gara-3

Doppia sconfitta per le due versiliesi impegnate nei playout di fine stagione. Niente paura: i ko rimediati da Versilia e Pallacanestro Femminile Viareggio non sono stati decisivi. I verdetti si scriveranno solo nel fine settimana, quando si disputerà gara-3.

Serie C. Dopo la vittoria in gara-1 al PalaZappelli, la Pfv è andata a far visita al Ficeclum: in quel di Fucecchio le padrone di casa, costrette a fare risultato per allungare la serie, sono riuscite ad avere la meglio sulla compagine viareggina per 47-33. Proprio come in regular season, le due formazioni si sono spartite la posta sul doppio confronto: tutto si deciderà sabato nella sfida decisiva, ancora al PalaZappelli.

Seconda Divisione. Al PalaCus di Pisa il Versilia ha lottato con coraggio, ma alla fine i padroni di casa, in un match, per loro, da dentro o fuori, si sono imposti 68-59. Si torna dunque alle Tommasi dove domenica il Versilia sfiderà il Cus Pisa nello scontro decisivo. Intanto, la Pontremolese ha vinto 81-67 con Piombino nell’altro playout.