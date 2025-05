Versilia e Pfv. Salvezza raggiunta

BASKET

Servivano due vittorie alle squadre locali impegnate nell’ostica trafila dei playout. E sono arrivate, anche se in modi diversi. Sia il Versilia, sia la Pallacanestro Femminile Viareggio erano attese da partite decisive per il mantenimento delle rispettive categorie: due gare-3, volgarmente ’la bella’, autentiche sfide da dentro o fuori. In serie C femminile, la Pfv ha portato a termine il proprio compito vincendo a tavolino contro Ficeclum: dopo il 59-53 casalingo in gara-1 (in una partita tesissima, in cui la squadra di Fucecchio è stata multata per l’ostilità del proprio pubblico verso i direttori di gara) e il 47-33 in gara-2 nell’entroterra, il verdetto della finalissima è il 20-0 d’ordinanza in favore della compagine viareggina.

In Seconda Divisione maschile, il Versilia ha vissuto un percorso analogo: vittoria in gara-1 in casa contro il Cus Pisa (71-31); pareggio dei pisani sul proprio parquet (68-59 al termine di una partita tesissima che ha portato alle squalifiche di Tellini e Diaco) e grande vittoria dei neroarancio in gara-3, 57-45 e salvezza raggiunta.