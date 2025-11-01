Verso Estra-Fortitudo. È il derby dei Della Rosa. Tommaso sfida Gianluca: "Dai Pistoia, riaccenditi»

Lo sapevamo fin dall’inizio del campionato, o più esattamente dall’annuncio dell’addio di Gianluca Della Rosa, che Pistoia e Fortitudo Bologna non sarebbe stata una partita come le altre. La sfida tra i fratelli Della Rosa ha infiammato la fantasia dei tifosi, soprattutto su come sarebbe stato il ritorno dell’ex capitano al palazzetto. Pistoia e Fortitudo è diventata, purtroppo, una partita diversa per i fatti accaduti a Rieti, perché i biancorossi dovranno scrollarsi di dosso il peso di quella tremenda domenica e ripartire. Finora i tentativi sono andati a vuoto e nelle due uscite post Rieti sono arrivati due ko contro Juvi Cremona e Pesaro. Inutile nascondere che da quella partita del PalaSujourner tutto l’ambiente biancorosso abbia pensato poco al campo e la squadra non è stata da meno. Domenica (palla a due alla Lumosquare ore 20.45) l’Estra dovrà ritrovare la sua strada, aiutata anche dalla Baraonda Biancorossa che ritornerà di nuovo in curva.

"Affrontiamo una squadra di grande esperienza – dice Tommaso Della Rosa – quadrata, solida, di sistema, allenata da un tecnico che è un master del campionato. Una squadra che dal punto di vista difensivo è sempre sul pezzo e questa è la loro forza". Come detto gli occhi sono tutti puntati sulla sfida a distanza tra Tommaso e Gianluca e le emozioni faranno gonfiare gli occhi di molti acuite dalla presenza della famiglia di Raffaele Marianella. "Ritrovare mio fratello sarà una grande soddisfazione per la mia famiglia – prosegue Della Rosa – anche perché nello sport non è così usuale vedere due fratelli che si sfidano. Se questa partita arriva nel momento giusto? Direi di sì. Sono dispiaciuto perché a Rieti abbiamo giocato la nostra migliore partita, poi nelle ultime due uscite siamo stati remissivi compiendo dei passi indietro per cui sono convinto che domenica ci sarà la giusta carica grazie anche al ritorno dei nostri tifosi".

A Rieti, come ha affermato lo stesso tecnico biancorosso, l’Estra ha giocato la sua migliore partita poi ci sono stati due stop in cui la squadra ha dato la sensazione di essere fuori fase, di non essere collegata con il campo e soprattutto di non essere coesa. È apparso strano che i biancorossi nei momenti di difficoltà non si siano aggrappati al gioco di squadra, ma siano andati ognuno per la propria strada. È impossibile non pensare che i fatti di Rietii non abbiano influenzato il rendimento della squadra, perché quando accaduto ha lasciato un segno e non si può fare finta di niente. "Siamo una squadra mediamente giovane ma mentalmente giovane – ammette Della Rosa – e quanto accaduto ha portato sicuramente ad un calo. Ci sono giocatori che per la prima volta si trovano a giocare tanti minuti in questa categoria, ad essere protagonisti a doversi prendere delle responsabilità per cui l’entusiasmo diventa un fattore determinante. Al tempo stesso diventa difficile non farsi condizionare da fattori esterni, ma siamo qui per giocare ed è ciò che dobbiamo fare".

Un ultimo pensiero Della Rosa lo riserva alla Baraonda Biancorossa. "Cosa direi ai ragazzi della Baraonda? Direi che i momenti negativi rafforzano e spero per loro e per tutti che non accadano più certi fatti. Penso che abbiamo toccato il fondo e quando sei in questa situazione non si può che risalire e sono sicuro che i nostri tifosi lo faranno".

Maurizio Innocenti