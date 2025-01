Verso il derby. La prefettura di Forlì vieta la trasferta ai tifosi

Niente trasferta a Forlì per i tifosi riminesi. Il derby di domenica alla Unieuro Arena vedrà presenti solo supporter forlivesi. Non è ancora arrivato il pronunciamento finale del Casms, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, ma è un pro forma che dovrebbe compiersi oggi.

Di fatto, la trasferta è stata già vietata dalla Prefettura di Forlì, che ha preso in esame le considerazioni della Questura e la prima analisi dello stesso Casms, quella del 7 gennaio, disponendo il divieto di vendita di biglietti ai residenti nella provincia di Rimini.

Le motivazioni restano le stesse che sono presenti nella relazione della Questura, vale a dire i "rapporti di storica e radicata contrapposizione tra le due tifoserie, periodicamente sfociati fin dagli anni ’90 in episodi di violenza", ma anche "le turbative all’ordine pubblico registratesi nella gara d’andata" e infine i fatti del 2 novembre, con "l’irruzione in un circolo ricreativo di Santa Margherita di Bellaria".

D’accordo o no, i fatti elencati sono questi. Zero riminesi alla Unieuro Arena, così come a Pesaro. Mille fortitudini a Pesaro il 29 dicembre. Così è.