Verso il futuro. Adesso c’è bisogno di un allenatore con i giusti requisiti

Chiusa la fortunata e molto positiva parentesi Betti la Mens Sana dovrà cercare un sostituto del coach di Castelfiorentino. Il casting per il direttore generale Caliani è quindi ufficialmente aperto anche se adesso in questa fase sicuramente embrionale è prematuro fare nomi. Più facile tracciare l’identikit del nuovo tecnico chiamato a raccogliere una eredità sicuramente molto pesante visti ciò che è riuscito a creare in campo e ricreare fuori l’ormai ex allenatore della Mens Sana. In attesa di conoscere esattamente il budget a disposizione della società per costruire il nuovo roster, particolare non esattamente secondario, si cerca una figura con esperienza in B Interregionale a maggior ragione in vista della nuova formula che dovrebbe prevedere gironi più ampi e con formazioni logicamente di altre regioni e poi direttamente playoff e playout. La stagione 2024/25 si chiuderà invece ufficialmente martedì a ‘I Parolai’ in via Simone Martini quando la società ha organizzato, in collaborazione con ‘Io Tifo Mens Sana’, una serata per festeggiare la permanenza in categoria e per salutare staff, giocatori, dirigenti e tifosi che hanno reso possibile tutto questo. Necessaria la prenotazione al 3392109847 entro e non oltre lunedì.