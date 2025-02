Verso le Final Eight: prorogato a lunedì il termine per prenotare. Raffica di richieste per Torino. Tre pullman già riempiti

Visto il grande numero di richieste è stato prorogato fino a lunedì il termine ultimo per prenotare il posto in pullman – già tre esauriti - verso le Final Eight di Torino.

La carovana biancorossa seguirà la Uunahotels giovedì alle ore 18 contro la Dolomiti Energia Trentino nei quarti di finale in programma alla Inalpi Arena di Torino. Per tutti i tifosi interessati il club organizza, in collaborazione con i ragazzi del ‘Popolo Biancorosso’, il trasporto (andata e ritorno) per la kermesse che quest’anno avrà come madrina la bellissima Giusy Meloni (nella foto), giornalista e conduttrice di Dazn e Rai.

Il ritrovo è previsto alle ore 13 presso il parcheggio del centro commerciale ‘Ariosto’ (via Morandi), con partenza alle 13,30.

Due le opzioni: il pacchetto pullman + biglietto di curva (nel settore dedicato ai tifosi reggiani, valido solo per la gara dei biancorossi) a 35 euro, oppure solo pullman al costo di 25 euro.

Il pagamento avverrà in contanti alla partenza del pullman.

Per prenotarsi e per tutte le informazioni rivolgersi ai numeri: 345.1429106 o 340.3116206.

f.p.