Vetrina internazionale sul ring per Obaid. Al Palapalestre sfida il venezuelano Marquez

Sul ring Obaid a caccia del titolo dei mosca. Un appuntamento pugilistico che si terrà nella serata odierna al Pala palestre di via Tumiati, valido come riunione internazionale ordinaria per la Fpi, dove verrà assegnato il titolo internazionale pesi mosca Ubo. Il programma degli incontri e dettagli sono stati illustrati ieri mattina nella residenza municipale, alla presenza di Francesco Carità, assessore allo sport, Massimiliano Duran, organizzatore per l’Accademia, Soili Schiavi, amministratore Unico L’Accademia e Ahmed Obaid, pugile dell’Accademia. "Un appuntamento di pugilato che vedrà incontri di grande livello – ha sottolineato l’assessore Carità – con l’assegnazione di un importante titolo. L’accademia di Massimiliano Duran si conferma una certezza in questo sport e la città di Ferrara sempre più capitale della grande boxe". Il programma inizierà dalle 20 con gli incontri dei dilettanti Angelo Folegati (Pug.Padana Ferrara) -Pietro Caramanna (Dozza Bologna), Tatiana Omelcuk(Pug.Padana Ferrara)-Anastasia Cresci(Reggiana B.) e Marco Giori(Pug.Padana Ferrara)-Silvio Kuci (Ravenna B.). Poi l’incontro valido della semifinale del campionato regionale, Ali Valdevit Pug.Padana Ferrara) -Cisse Ousmane(Le Torri Bologna).

A chiudere, dopo i professionisti, l’atteso incontro per il titolo internazionale Ubo pesi mosca Ahmed Obaid(Accademia Ferrara)-Rafael Marquez (Venezuela). Il peso mosca ferrarese-palestinese Ahmed Obaid era stato nominato dalla Federazione Pugilistica quale sfidante per il vacante titolo italiano della categoria e avrebbe dovuto battersi con il piemontese Di Bartolo che però, per un infortunio, ha dovuto rinunciare al match. A questo punto Massimiliano Duran ha dirottato Obaid verso il vacante titolo Internazionale dell’Union Boxing contro il ventunenne venezuelano di Maracay, Rafael Marquez. "Ci siamo preparati bene – ha spiegato Ahmed Obaid –. Sarà un importante momento della mia carriera, per la conquista del titolo internazionale".

Mario Tosatti