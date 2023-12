Viaggio in Abruzzo per Civitanova. Obiettivo trovare continuità. La Virtus affronta Roseto

Battendo il Teramo, la Virtus ha arrestato la deriva in classifica. Ma adesso c’è da dare continuità a quel successo, per dimostrare che non s’è trattato di un episodio isolato ma di un autentico giro di boa. Il calendario non è amico, proponendo agli aquilotti due trasferte consecutive, domani a Roseto e il sabato successivo a Pescara. Ma è giunta l’ora di tirare fuori gli artigli anche lontano dal PalaRisorgimento e migliorare un tabellino che annovera solo la vittoria in casa della cenerentola Stamura Ancona. Il Roseto 20.20 vanta due punti in meno della Virtus. Venti giorni fa ha cambiato l’allenatore (da Francani a Renato Castorina) dato che le sue aspettative erano e restano ben più ambiziose. Squadra pericolosa in casa, dove ha "giustiziato" la capolista Bramante e l’altra big pesarese Loreto. Il roster accrediterebbe un’altra classifica: l’italo-argentino Maretto, Bastone, Bartolozzi, il 40enne Lestini, i balcanici Klacar e Jovanovic. "La vittoria sul Teramo – ci ha dichiarato il gm Marco Pallotti – ci dà tanta fiducia per questa delicata partita. Il Roseto è una equipe da primi 8 posti, più forte di quel che attesta l’attuale classifica. La batteria dei lunghi è importante. E pure i piccoli sono di valore, anche se fino a questo momento non sono riusciti a dimostrarlo appieno. C’è un nuovo allenatore, che io conosco bene e che sta dando una rinnovata carica alla squadra e all’ambiente. E l’ultima partita del girone di andata. Facendo un primo bilancio, direi che ci manca qualche punto. Ma ho fiducia che nel girone di ritorno, sulla carta più favorevole a noi, ci riprenderemo quel che abbiamo perso per strada". L’ecografia ha dimostrato che la lesione alla coscia di Bini s’è cicatrizzata. Contro il Roseto no, ma a Pescara dovrebbe giocare. Ci sarà Arienti, la cui squalifica è stata "riscattata" dalla società con l’alternativa della sanzione pecuniaria.