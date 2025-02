Vigarano, a Matelica è quasi un testacoda

Altra gara davvero difficile, quella che aspetta oggi, nel tardo pomeriggio (ore 18.30), la Pallacanestro Vigarano del coach Carlo Grilli, attesa dalla trasferta sul campo del Thunder Matelica, compagine attestata nel gruppo delle formazioni a due punti dalla testa della graduatoria. Ancora prive di Tintori, le biancorosse scenderanno in terra marchigiana ben consapevoli della difficoltà e dell’importanza della gara, allo stesso tempo del fatto che ci vorrà una prestazione super su ambo i lati del campo per provare a portare a casa i due punti. Matelica, guidata da coach Sorgentone, è compagine tosta in ogni ruolo, forte di Poggio, Cabrini, Gonzalez, Bonvecchio e Gramaccioni su tutte. Vigarano vuole muovere la classifica, per farlo avrà bisogno del contributo di tutte le giocatrici a disposizione del duo Grilli-Mancinelli.

"Ci aspetta una gara molto complicata – dice coach Carlo Grilli –, arriva in un momento in cui dobbiamo ritrovarci come gruppo. Dopo il passo avanti che avevamo fatto a Roseto, contro Mantova, nella gara successiva, abbiamo fatto un passo indietro in termini di competitività durante l’arco dei 40’: bisogna tornare a costruire mattone su mattone la nostra prestazione, al di là del risultato. La maggiore conoscenza che arriva giocando le gare ci consente di trovare maggiori opzioni tattiche. Stiamo sempre lavorando in ottica play out, mettendo dentro i concetti che ci serviranno. Contro Matelica sarà un ottimo test, dopo arriveranno tre gare nelle quali possiamo dire la nostra. A Matelica a viso aperto, cercando di ottenere il massimo possibile. Affronteremo una squadra forte nelle esterne, con Gonzalez e Gramaccioni, e nelle lunghe con Poggio. Animo sereno, massima determinazione, ci proveremo fino in fondo".

A Cerreto d’Esi, oggi, palla a due alle 18.30. Arbitreranno i romani Bernassola e Marcelli. Diretta streaming sul canale Youtube del Thunder Basket Matelica (https://www.youtube.com/watch?v=bgLzk9fd8uU).