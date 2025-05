Vigarano cade a Torino: sconfitta 65-57 contro Venaria Reale, Reani segna 26 punti

Avanti di 7 lunghezze al 13’, poi è stata una lunghissima rincorsa, che non ha portato il successo finale. Vigarano cade a Venaria Reale sul campo di Torino, nonostante i 26 punti di un’immarcabile Reani: 65-57 il punteggio finale. Mercoledì, gara 2 a Vigarano (ore 19), le biancorosse dovranno vincere per ritornare domenica prossima in Piemonte, altrimenti sarà retrocessione in Serie B.

Vigarano comincia con il giusto piglio Al 7’, Nicora e Reani firmano l’8-14, che diventa 17-20 alla prima pausa. Le biancorosse realizzano con ottime percentuali, attaccando bene la difesa a zona mandata sul parquet da Torino. In avvio della seconda frazione, Reani (ancora lei) e Visone firmano il massimo vantaggio biancorosso, +7, 21-28 (13’), dopo di che la luce offensiva, e non solo, si spegne: negli ultimi 7’ del secondo parziale Vigarano realizza solamente 3 punti, contro i 18 delle padrone di casa, brave a trovare cesti davvero importanti con Giacomelli (10 punti all’intervallo), Jankovic, Isoardi e Baima che, proprio sulla sirena del primo tempo, fissa il 39-31.

Dopo l’intervallo lungo Vigarano continua a faticare tremendamente a trovare la via del canestro: 45-31 targato 22’. Vigarano è praticamente solo Reani. Al 30’ è 50-42. Vigarano prova a recuperare un po’ dello scarto subito in avvio della ripresa, Reani e Zietara firmano il -6 al 35’ (55-49), ma Giacomelli (17 punti alla fine) non ci sta, nonostante Reani sbagli niente: 60-54 al 37’. La tripla del 63-54 di Azzi chiude i conti, perché al cesto di Reani seguono solamente errori.