Vigarano retrocede in Serie B, ma Gavioli punta al ritorno in Serie A

"Siamo già al lavoro per riportare Vigarano in Serie A". Combattivo e deciso come sempre il presidente Mauro Gavioli, all’indomani della retrocessione in Serie B delle rossonere dopo il ko in gara-2 dei playout contro Torino, corsara mercoledì sera in casa delle estensi (60-57), che pagano un ultimo quarto da 18-6 e soccombono per la seconda volta in pochi giorni dopo la sconfitta nel primo round a Venaria Reale.

Così, nel modo più amaro possibile, si è chiusa la stagione di Vigarano, retrocessa per la prima volta nella storia sul campo e costretta a dire addio ad una categoria che negli ultimi anni l’ha sempre vista protagonista, anche se con qualche difficoltà, ma sempre centrando l’obbiettivo, vedi le precedenti salvezze (due di fila), sempre agli spareggi, ottenute contro Cagliari (2023) e Torino (2024).

"L’anno scorso era toccato a loro e questa volta è toccato a noi, perdere e retrocedere – dice Gavioli, che fatica a nascondere amarezza e dispiacere dopo il duro colpo subito al termine della doppia sfida contro le piemontesi di Ricchini –. Quando arrivi a questo punto lo puoi mettere in conto che possa capitare, ma quando lo realizzi è sempre poi dura da accettare e da digerire. Annate del genere bruciano, e bruceranno ancora per un po’.

Rimpianti? Nessuno in particolare, se non quello di aver vinto troppe poche partite nella prima parte di stagione e quindi, di conseguenza, il non essere riusciti poi a piazzarsi in una posizione di classifica più comoda e garantirsi il fattore campo ai playout. Forse con gli innesti fatti in corso d’opera ci siamo sentiti più tranquilli e ottimisti di quanto avremmo dovuto essere, convinti di potercela fare in un modo o nell’altro. Invece, così non è stato".

Addio alla A per Vigarano, ma è un addio che potrebbe essere soltanto momentaneo. "Questa mattina (ieri, ndr) ci siamo già messi al lavoro per preparare la prossima stagione, non escludo che ci possa essere un ripescaggio nei nostri confronti. Di certo ancora non c’è nulla, però ci piacerebbe ripartire dalla A2, come in questi ultimi anni. Staremo a vedere, entro fine mese sicuramente ne sapremo di più".

Da salvare invece, sicuramente, il percorso delle giovani rossonere in collaborazione con Finale Emilia nel campionato di Serie C. "Siamo in finale e contro Bologna ci giocheremo la promozione in B".

Giovanni Poggi