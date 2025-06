Vince il Dojo Karate

MONTELUPONE

Il Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli ha trionfato domenica al 16° Trofeo di Karate Csen Giovanile, organizzato dallo Csen (Centro sportivo educativo nazionale) Marche in collaborazione con il comitato di Macerata al palazzetto dello sport di Montelupone. Al palas davanti a un gremito pubblico, si sono presentati circa 200 atleti con età compresa tra i 5 e i 11 anni provenienti da tutta la regione che hanno dato spettacolo.

Tra le varie società partecipanti, il Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli, che opera con i corsi di karate alla palestra Diaz di Porto Recanati, alla palestra dell’istituto Don Bosco di Tolentino e alla palestra Rebel Gym di Ripe San Ginesio. La società ha schierato oltre 30 atleti ottenendo ottimi risultati nelle varie categorie, contribuendo alla conquista del 1° posto assoluto nella classifica società. Il maestro Fabrizio Tarulli, come responsabile regionale arbitri Csen, ha convocato per questo appuntamento gli ufficiali di gara delle Marche. Lui e tutto lo staff tecnico si sono detti soddisfatti "per la perfetta riuscita della manifestazione, per la consistente partecipazione, da parte di atleti e società e del risultato ottenuto del Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli, frutto di un lungo e intenso lavoro".