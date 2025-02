Virtus a caccia di rivincita con Monferrato. Oggi una vittoria può valere doppio

La Virtus torna a casa, questa sera (ore 18), i ragazzi di Gianluigi Galetti affronteranno Casale Monferrato e ci sarà da rimediare alla sconfitta subita nel girone d’andata. In Piemonte fu una vera e propria debacle con i gialloneri che persero 96-69.

I virtussini alzarono bianca con la squadra di casa che prede il largo definitivamente nel terzo e quarto tempo. Gli uomini di Corbani chiusero con cinque uomini in doppia cifra, fra questi anche la guardia Marco Rupil che stavolta non sarà della partita, Rupil si è infortunato e sarà operato martedì a Reggio Emilia dal dottor Rodolfo Rocchi. Qualche acciacco pure in casa virtussina, in settimana hanno lavorato a parte per diversi giorni il capitano Dario Masciarelli e la guardia Tommaso Pinza. Tutti e due devono recuperare da diversi acciacchi, saranno regolarmente in campo alla palla a due ma andranno gestiti durante la stessa. Se non ci saranno sorprese dell’ultima ora, Galetti avrà a disposizione il resto dei giocatori e sarà pronto a ruotarli sul parquet. Quella con Casale Monferrato può essere una di quelle partite che ti fa svoltare il campionato vincendola.

Questo la Virtus lo sa bene che arriva dalle sconfitte consecutive con Ragusa, Blacks Faenza e Legnano. Tutte e tre le partite la V imolese le ha perse con rammarico e la sensazione che potesse mancare qualcosa al risultato, il match con Casale Monferrato può rappresentare una svolta, c’è da recuperare terreno per mettersi stabilmente nella parte sinistra dove i gialloneri ambiscono di stare.

Le gare: Lumezzane-Ragusa, Faenza-Saronno, San Vendemiano-Fidenza, Treviglio Brianza-Desio, Vicenza-Fiorenzuola, Capo d’Orlando-Legnano, Mestre-Piacenza, Crema-Omegna.

La classifica: Legnano 42; Treviglio 40; San Vendemiano 36; Faenza e Capo d’Orlando 32; Omegna 30; Casale, Mestre,Fidenza e Agrigento 28; Andrea Costa e Vicenza 24; Lumezzane e Virtus 22; Desio 20; Piacenza 18; Crema 14; Saronno e Fiorenzuola 12; Ragusa 10.