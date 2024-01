Virtus alla lituana. Già pronto Redikas, sostituisce Balciunas

La Virtus Imola torna a parlare lituano. Il club, per sostituire il partente Juozas Balciunas, ha scelto come sostituto Dovydas Redikas, playmaker di 31 anni che arriva dal Bc Orchies squadra che milita nella terza divisione francese.

"Speriamo possa giocare presto – sottolinea il direttore generale Gabriele Torreggiani – con noi, deve superare le visite mediche e fare le pratiche burocratiche per il tesseramento e la permanenza in Italia. Ma non ci saranno problemi e Dovydas sarà a breve un nostro giocatore".

Il neovirtussino è nato a Kursenai, poi ha cominciato la carriera da girovago con le maglie di Perlas Vilnius, Rytas, Zvaigzdes, Riga, Jekabpils, Sakiai. Poi esperienze in Grecia con Arkadikos, Ermis Agias e Jonava, poi in Francia con Besancon, Alsace e per ultima l’Orchies. Ha giocato anche Cipro e in Lettonia, tante esperienze e fra queste le coppe Europee.

"Sono contento che il presidente Fiumi – continua Torreggiani – e tutto il club ci abbiano dato la possibilità di prendere un giocatore che ci aiuterà al raggiungimento dell’obiettivo stagionale. E’ stato bravo il direttore sportivo Carlo Marchi a muoversi in una situazione complicata, Dovydas l’abbiamo individuato in Francia e ha mostrato subito grande disponibilità alla nostra offerta. E’ stato fondamentale anche il supporto del suo agente Andrea Capasso, grazie al suo lavoro abbiamo cominciato la trattativa che è andata buon fine".

Il bagaglio tecnico e la conoscenza della pallacanestro non mancano al futuro giallonero. Come sottolinea il direttore generale della Virtus Imola, va solo atteso l’iter medico e burocratico per poterlo schierare a pieno regime.

Per la Virtus non è stato agevole andare a scovare un giocatore che fosse pronto e utile al sistema tattico attuale: "Con i tempi ristretti non è mai semplice fare le cose, ma ci siamo riusciti con il supporto di tutti quanti, e lavorare in questa società attualmente non è difficile. Redikas ha parlato con coach Zappi, l’ha fatto con grande entusiasmo e non vede l’ora di giocare con la maglia virtussina fino alla fine della stagione. La sua esperienza, maturata in tante nazioni, dove ha affrontato anche le Coppe, sarà importante per la squadra e il gruppo, si mette a disposizione di tutti con la voglia di aiutarci a crescere e lottare per i nostri traguardi stagionali".

Ieri la squadra è tornata in palestra per preparare la sfida in trasferta a Taranto, in Puglia i gialloneri andranno a caccia della quarta vittoria consecutiva per migliorare ulteriormente l’attuale bottino.

Soddisfatto, intanto, il coach Mauro Zappi per l’ultimo successo interno. "Era una settimana difficilissima da gestire per l’euforia che si era creata dopo la vittoria nel derby. La Virtus ha mostrato coesione, umiltà, unità e tanta voglia di lavorare. Questo ci ha portato a fare una gara clamorosa. Al PalaRuggi abbiamo messo sotto una grande squadra come San Severo, non era una cosa scontata, ma ci siamo riusciti facendo bene in tutte le zone del campo e tenendo fede al piano partita. Se questa è la mia Virtus, possiamo divertirci, ma sempre lavorando forte in palestra. Da quando sono arrivato il 28 novembre, ho chiesto ai miei uomini di essere una cosa unica in campo. Il nostro prossimo obiettivo è la partita con Taranto".