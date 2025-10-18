Virtus, altra sfida dura: c’è la Luiss Roma . Galetti: "Siamo in una situazione non facile"

Sarà una Virtus incerottata, quella che stasera (ore 21) al PalaRuggi ospiterà la Luiss nell’anticipo della sesta giornata. Senza Mazzoni, la cui caviglia necessiterà di ulteriori cure, con Boev a mezzo servizio per un ematoma sulla coscia, Imola ritrova solo Baldi che ieri si è allenato.

Problemi anche per la Luiss Roma, a ranghi ridottissima nella vittoria con Sant’Antimo, ma Alex Righetti oggi dovrebbe ritrovare Jovovic e Cucci, mentre non dovrebbe esserci Bottelli, guardia da 15 punti di media, e anche il play Pasqualin è uscito malconcio dall’ultima sfida.

"In condizioni molto difficili abbiamo giocato con un’energia pazzesca e un cuore enorme – racconta Righetti –, e di questo sono molto contento. Potevamo avere mille alibi, invece abbiamo risposto bene a livello di gruppo".

Formazione ambiziosa, nata per stare ai primi posti e impreziosita dall’acquisto del fenomeno ‘Lobito’ Fernandez, ex play di Venezia, la Luiss al Ruggi si è già imposta con grande decisione contro l’Up con un Salvioni dominatore dell’area e con un gruppo davvero duro.

"Giocare in trasferta dopo due giorni non è semplice – conclude l’ex Rimini –, il nostro obiettivo non è guardare gli altri, abbiamo tanto rispetto di tutti, ma l’idea è sempre pensare di fare le cose in modo giusto. Sarà una partita delicata su un campo non semplice, Imola vorrà fare bella figura e cercare di vincere, come noi però".

Umore opposto per coach Gianluigi Galetti, che tenta di rimettere assieme i pezzi, ma sa che già salvare la faccia potrebbe non essere semplice.

"Dopo il viaggio pesante, tornare a giocare di sabato e nelle condizioni in cui siamo non è facile – ammette il coach forlivese –. A Caserta dopo un buon inizio, gli abbiamo concesso decisamente troppo. La difesa su Radunic è stata un vero problema e poi loro hanno fatto tanto canestro, anche per nostre colpe. Dobbiamo sicuramente fare meglio, anche se la Luiss fisicamente è spaventosa, con dei giocatori perfetti per la categoria".

Una sfida sulla carta impari, in cui la Virtus Imola è chiamata a una prestazione di orgoglio, non tanto pensando che possano arrivare i due punti, obiettivamente quasi impossibili, ma che almeno possa servire per le partite che veramente saranno alla portata, vedi la prossima partita interna contro Loreto.

Ieri, infine, l’Armata Giallonera ha emesso un comunicato in cui precisa che sono "totalmente infondate le voci circa un presunto lancio di fumogeni da parte di qualsiasi persona apparentemente al nostro gruppo in direzione del bar Giratempo".

Alle ore 21, intanto, parola al parquet del PalaRuggi per la sesta giornata di campionato dove i gialloneri di coach Galetti hanno comunque un assoluto bisogno di punti da mettere in cascina nella graduatoria che al momento piange.