Virtus Basket Civitanova: conferme nello staff tecnico per la nuova stagione

È continuità la parola d’ordine nella Virtus Basket Civitanova che annuncia le prime conferme in vista della nuova stagione di B Interregionale dando così seguito al percorso avviato la scorsa estate.

A guidare la squadra sarà ancora coach Massimiliano Domizioli (foto), confermato alla guida tecnica e già sotto contratto anche come responsabile del settore giovanile. Al suo fianco ci saranno anche per la prossima stagione Giorgio Brachetti, nel ruolo di vice allenatore, che continuerà anche a ricoprire l’incarico di capo allenatore di un gruppo giovanile. Lorenzo Basso, confermato come preparatore atletico dopo l’ottimo impatto avuto nel primo anno in Virtus; e conferma anche per Federico Belletti, presenza imprescindibile nello staff medico societario. L’unico cambiamento riguarda Matteo Paoletti, che lascia il ruolo di fisioterapista per sopraggiunti impegni lavorativi. La dirigenza è già al lavoro per individuare una nuova figura che possa raccoglierne il testimone.

La Virtus Civitanova guarda quindi al futuro con fiducia, confermando uno staff affiatato e competente, vero punto di forza del progetto tecnico, per poi iniziare a lavorare sulla costruzione del roster insieme con il duo manageriale Pallotti-Tessitore. La strada intrapresa è quella di proseguire con determinazione e coesione verso nuovi traguardi.