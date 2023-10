Virtus battuta,. Rimini vince solo nel finale

Nel campionato di basket femminile di B, la Nuova Virtus Cesena sfiora l’impresa contro la corazzata Happy Basket Rimini, arrendendosi 51-55 (17-19; 9-15; 14-8; 11-13) in una gara nella quale è mancato solo il colpo di reni finale.

Rimini apre le danze con una tripla di Duca, ma la migliore Nuova Virtus della stagione, fa capire alle ospiti che non sarà una partita semplice provando un paio di allunghi con Andrenacci, Clementi e Bianconi a segno più volte assistite da Nociaro; ma le gemelle Duca fanno di tutto per mantenere a galla Rimini che chiude il primo quarto in vantaggio (17-19). Le seconde linee cesenati faticano a prendere il ritmo partita e così le avversarie ne approfittano per andare all’intervallo avanti 26-34.

Cesena rientra in partita grazie alla difesa e a una rinnovata verve in attacco di Battistini e a Nociaro. Si prosegue punto a punto con le virtussine che pareggiano a 2’ grazie a una tripla di capitan Sempini. L’ultimo guizzo è di Andrenacci, che porta le giallonere in vantaggio. A decidere è il sangue freddo di Capucci, che dalla lunetta regala la vittoria a Rimini.

l.r.