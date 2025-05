Virtus: Bilancio positivo della stagione con il coach Marco Evangelisti

Dopo le parole del presidente Bruttini, in casa Virtus a fare il bilancio della stagione appena conclusa con una più che meritata salvezza è il coach Marco Evangelisti (nella foto con Braccagni) che parla a tutto tondo dell’annata dei suoi ragazzi. Una stagione di crescita costante per il gruppo rossoblu che dopo le difficoltà iniziali ha inserito la marcia giusta compiendo un percorso quasi netto da inizio dicembre in poi. "È stata una stagione positiva perché all’inizio eravamo una delle squadre più giovani del campionato per età media - commenta il coach valdarnese - ed abbiamo fatto un bel percorso di crescita. I nostri ragazzi più giovani sono cresciuti esponenzialmente durante il corso del campionato e sono stati autentici protagonisti durante la seconda fase e ciò ci rende molto orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto. Tutto il gruppo ha lavorato ogni giorno a testa bassa e nonostante le difficoltà iniziali siamo venuti fuori molto bene alla distanza. Siamo andati fondamentalmente controcorrente rispetto a quello che il campionato richiedeva. Avevamo di fronte una formula che infatti necessitava di essere pronti fin dall’inizio, noi abbiamo accettato la sfida puntando sulla crescita dei giovani e del gruppo sapendo che saremmo venuti fuori alla distanza. Siamo contenti di averlo fatto, ma ma purtroppo non siamo riusciti ad accedere alla fase play off. Siamo rimasti fuori dalle prime 6 posizioni solamente per differenza canestri nella classifica avulsa - prosegue con un po’ di amaro in bocca Evangelisti - e di questo c’è un po’ di rammarico ma d’altronde non tutte le stagioni vanno per il verso giusto. Magari potevamo dare una azzannata in più o iniziare a vincere con continuità un paio di settimane prima, ma comunque va bene così ed il bilancio è positivo. Adesso non ci fermeremo - conclude il coach della Stosa - faremo dei tipi di allenamento diversi puntando più sul lavoro individuale con cadenza diversa rispetto a quella normale della stagione. Lavoreremo duro sui fondamentali e sulle carenze che ognuno dei ragazzi ha per metterli tutti in condizione di ripresentarsi ancora più pronti per la prossima stagione". Tra poco per la Stosa sarà già tempo di pensare al futuro, che come già ribadito dal presidente Bruttini, a meno di sorprese vedrà ancora coach Evangelisti sulla panchina senese alla guida di una Virtus che nella prossima serie B interregionale spera di poter fare un ulteriore passo avanti in termini di crescita sportiva di un progetto partito proprio un anno fa di questi tempi.