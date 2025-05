Virtus Certaldo avanza verso la promozione in Serie C Unica con vittoria su Monteroni

Prosegue la corsa della Virtus Certaldo verso la promozione in Serie C Unica. I bianconeri valdelsani hanno infatti cominciato con il piede giusto anche il secondo turno dei play-off del girone B di Divisione Regionale 1. Nella palestra di casa a Canonica la squadra di Crocetti si è imposta per 81-65 (parziali 20-12, 40-35 e 59-56), sul Monteroni, che nel turno precedente aveva eliminato in rimonta la Montesport Montespertoli. Priva di Niccoli (ha chiuso anzi tempo la sua stagione) e di fatto anche di Ricci, infortunatosi alla caviglia dopo neanche un minuto di gioco, la Virtus Certaldo è partita forte (11-0) per poi chiudere il primo tempino sul 20-12. Nel secondo Monteroni piazzare un break di 0-10 portandosi avanti nel punteggio per la prima e unica volta nel match. La risposta dei valdelsani non si fa infatti attendere: 16-2 e 36-24 al 18’ che diventa 40-35 all’intervallo lungo. Stesso andamento anche al rientro dagli spogliatoi con la Virtus che scappa (52-42 al 25’) e Monteroni che accorcia (59-56 al 30°), prima di alzare definitivamente bandiera bianca nella quarta frazione. Questo il tabellino bianconero: Cerpi 18, Rettori 17, Ceccarelli 14, Silveira 10, Mencherini 9, Gualtieri 7, Guainai 6, Calvisi, Ricci, Basili F. n.e., Montagnani n.e. Virtus che domani sera alle 21 a Monteroni potrà quindi centrare già in gara-2 il pass per la finale play-off. Dopo l’impresa contro Calcinaia, invece, nel secondo turno dei play-off del girone A la Cerretese stavolta è costretta a rincorrere. I biancoverdi hanno infatti ceduto 78-69 (parziali 13-16, 36-30, 57-50) sul campo del Sei Rose Rosignano, dopo un ottimo primo quarto. Dalla fine del secondo, invece, i ‘medicei’ hanno provato in tutti i modi a riagguantare la partita, ma alla fine la maggior esperienza e l’ottima mira dall’arco dei padroni di casa sono stati decisivi. Questo il tabellino biancoverde: Bellucci 21, Ticciati 13, Martini 10, Kamal 9, Barbetta 6, Masoni 6, Camiciottoli 4, Bianchi, Braico, Martelli. Domani alle 21.15 gara-2 a Cerreto Guidi.

Si.Ci.