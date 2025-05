Virtus Certaldo in finale play-off Divisione Regionale 1 dopo vittoria su Monteroni

La Virtus Certaldo è la prima finalista dei play-off del girone B di Divisione Regionale 1. Dopo essersi sbarazzata del Poggibonsi nel primo turno, infatti, la squadra di coach Crocetti ha regolato in due partite anche il Monteroni e adesso solo la vincente di Valbisenzio-Galli Basket, alla ‘bella’, separa i bianconeri dalla C Unica. In gara-2 la Virtus bissa il successo ottenuto sabato scorso a Canonica, espugnando 68-74 Monteroni (parziali 16-17, 35-34, 51-52) al termine di una partita molto combattuta e decisa soltanto nel finale. Dopo il 35-34 all’intervallo lungo, al rientro dagli spogliatoi la Virtus si aggrappa ad un Mencherini in forma smagliante per rimanere agganciata ai padroni di casa e chiudere poi avanti il terzo tempino (51-52 al 30’). L’equilibrio prosegue anche nella quarta frazione finché, a tre minuti dalla sirena, la Virtus Certaldo scivola a meno cinque. I bianconeri, però, reagiscono alla grande e portano a casa la vittoria. Adesso, quindi, testa alla finale che si giocherà al meglio delle cinque partite. Questo il tabellino della Virtus: Mencherini 21, Silveira 13, Gualtieri 10, Rettori 10, Guainai 9, Ceccarelli 7, Calvisi 2, Cerpi 2, Basili F., Ricci n.e. Grande prova anche della Cerretese Basket, che nella semifinale play-off dell’altro raggruppamento pareggia la serie trascinando Rosignano alla ‘bella’. Dopo il ko dello scorso weekend, infatti, i biancoverdi si sono imposti 71-68 davanti al proprio pubblico. I ‘medicei’ tengono sempre la testa avanti nel punteggio, raggiungendo anche il massimo vantaggio di 19 punti. Gli ospiti riescono però pian piano a recuperare e a metà del quarto quarto si portano a meno 2. La Cerretese, però, resta molto concreta e alla fine può esultare. Questo il tabellino biancoverde: Masoni 20, Bellucci 15, Martini 10, Barbetta 9, Camiciottoli 6, Braico, Martelli e Ticciati 3, Bianchi 2, Kamal. Domenica alle 18 si torna quindi alla tensostruttura di Rosignano per la decisiva gara-3. Chi vince si giocherà la promozione in finale contro una tra Libertas Lucca e Pescia.

Si.Ci.