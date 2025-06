Virtus Certaldo sconfitta da Galli Basket in gara-2 dei play-off

VIRTUS CERTALDO83GALLI BASKET92

VIRTUS CERTALDO: Rettori 18, Ricci 16, Gualtieri 14, Silveira 13, Mencherini 12, Cerpi 10, Guainai, Basili F., Calvisi n.e., Montagnani n.e., Borghini n.e. All.: Crocetti.

POLISPORTIVA GALLI BASKET: Fedeli 31, Gironi 18, Cardo 12, Bartolozzi 9, Innocenti 9, Morandini 6, Pelucchini 5, Gardeschi 2, Baldini, Rossi, Antinori Petrini n.e. All.: Pavese Punaro.

Arbitri: Tabarin di Pistoia e Lazzeri di Prato.Parziali: 20-16; 35-32; 53-52; 75-75.

CERTALDO – La Virtus Certaldo cade solo per la seconda volta in casa, ma questo ko è pesante. Espugnando il palazzetto di Canonica dopo un tempo supplementare, Galli San Giovanni Valdarno impatta la serie di finale play-off del girone B di Divisione Regionale 1 sull’1-1. Una partita letteralmente gettata al vento dai valdelsani, che in vantaggio per 39 dei 40 minuti regolamentari, hanno sprecato almeno due volte negli ultimi 25 secondi del quarto tempino la possibilità di portarsi sul doppio vantaggio. Priva di due pedine importanti come Niccoli e Ceccarelli, out ormai fino alla fine della stagione, gli uomini di coach Crocetti partono con il piede giusto (8-2 al 3’), ma gli ospiti rispondono subito (8-8 al 4’). Tra la seconda parte del primo quarto e la fase iniziale del secondo la Virtus gioca il suo miglior scorcio di partita, raggiungendo il suo massimo vantaggio (26-16 al 13’). Galli recupera e sorpasso (42-44 al 26’), ma un parziale di 11-0 vale il 53-44 valdelsano al 28’). Dopo l’intervallo lungo la Virtus riesce sempre a tenere a distanza gli avversari, ma a 25 secondi dalla sirena prima sul più tre e poi sul più due si fa sempre rimontare dai valdarnesi. Nel tempo supplementare, dopo un canestro iniziale, la Virtus ha poi ceduto di schianto. Ora si torna in campo domani alle 18 per gara-3, per la prima volta a San Giovanni Valdarno.