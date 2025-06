Virtus Certaldo vince 79-75 contro Galli San Giovanni nella finale play-off

VIRTUS CERTALDO79GALLI SAN GIOVANNI75

VIRTUS CERTALDO: Ricci 23, Gualtieri 13, Cerpi 12, Ceccarelli 9, Mencherini 8, Silveira 5, Rettori 4, Guainai 3, Calvisi 2, Basili F. n.e., Montagnani n.e. All.: Crocetti.

POLISPORTIVA GALLI BASKET: Bartolozzi 13, Morandini 12, Gironi 10, Innocenti 10, Rossi 9, Fedeli 8, Gardeschi 8, Pelucchini 3, Cardo 2, Baldini, Antinori Petrini n.e. All.: Pavese Punaro.

Arbitri: Marini di Pisa e Zucchini di Grosseto.Parziali: 24-14; 41-30; 60-50.

CERTALDO – Parte con il piede giusto per la Virtus Certaldo la finale play-off del girone B di Divisione Regionale 1: a Canonica Galli San Giovanni Valdarno cade infatti 79-75. Vittoria di fatto mai in discussione con gli ospiti che sono stati avanti nel punteggio soltanto per sette secondi nel corso del primo minuto di gioco. Dopo aver incassato il primo canestro, la reazione della Virtus è veemente: parziale di 16-0 e prima decisa spallata al match. Al primo riposo si va sul 24-14, con i bianconeri valdelsani che continuano a spingere anche nel secondo quarto dove raggiungono il loro massimo vantaggio (39-20 al 17’). Galli, però, non ci sta e con un contro break di 2-10 ricuce parzialmente lo strappo (41-30 all’intervallo lungo). Al rientro dagli spogliatoi la Virtus scappa di nuovo (48-32 al 23’), ma gli ospiti restano aggrappati (60-50 al 30’). Nell’ultimo tempino il team di coach Crocetti conserva più o meno lo stesso vantaggio fino al 37’, poi iniziano a litigare con i tiri liberi (fin lì quasi perfetti dalla lunetta) e vedono Galli tornare pericolosamente sotto. La Virtus Certaldo riuscirà comunque a mantenere sempre uno o due possessi di vantaggio, chiudendo definitivamente la gara sul 79-75. Adesso, domani sera 21.15 ancora alla palestra di Canonica si giocherà gara-2.