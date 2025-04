Virtus Civitanova: Domizioli prepara la sfida decisiva contro Ferentino

"A Ferentino servirà una partita molto attenta sul piano difensivo e tenere ritmi alti per tutta la gara". Massimiliano Domizioli, coach della Virtus Civitanova, detta la ricetta per la gara di domani alle 18, quarta giornata di ritorno dei Play In Out della B Interregionale. "È un turno con diversi scontri diretti - osserva il tecnico della formazione civitanovese - e potrebbe essere una giornata molto importante essendoci partite fondamentali". La Virtus è in testa assieme a Valdiceppo e Senigallia ed è una posizione da difendere a tutti i costi. "Ci attende una partita insidiosa, Ferentino in casa sa farsi valere, ha elementi di esperienza come Rullo, un giocatore di qualità che ha nelle mani tiri da 3 punti, Visconti è un cestista di riferimento, Ciarpella è un altro punto di riferimento". Sarà indispensabile una Virtus che sappia limitare Rullo, Ciarpella, Visconti e Garlero, ma che nel contempo riesca a mantenere alti i ritmi proseguendo nel percorso intrapreso a inizio stagione.