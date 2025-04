Virtus Civitanova solida in difesa: vittoria contro San Paolo Ostiense

"C’è da essere soddisfatti dalla prova di domenica contro la San Paolo Ostiense perché la Virtus si è dimostrata solida, efficace nella fase difensiva e brava al rimbalzo". Massimiliano Domizioli, coach della Virtus Civitanova, parla della vittoria casalinga contro la formazione romana nella terza giornata di ritorno dei Play In Out. "Però – osserva – non è cambiato niente in classifica e quindi ci sarà da lottare per restare tra le prime tre posizioni che danno la salvezza diretta". La Virtus è in testa dei Play In Out assieme a Senigallia e a Valdiceppo. La classifica è corta e occorre fare punti di continuo, ora i civitanovesi sono attesi da due trasferte nel Lazio: a Ferentino e a Palestrina. "Domenica – Domizioli guarda al prossimo match – ci attende una gara contro un buon quintetto, è durissima affrontarli, specialmente in casa loro. Noi dovremo farci trovare pronti mentalmente, essere solidi". In un certo senso occorrerà ripetere la prova offerta contro i romani del San Paolo Ostiense. "In quella gara mi ha soddisfatto l’attenzione difensiva. In questa seconda fase della stagione ho visto una squadra in crescita sul piano tattico, a essere più pronta a quanto il campo le propone".