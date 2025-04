Virtus Civitanova supera San Paolo Ostiense 74-62: vittoria chiave nei Play In Out

Virtus Civitanova 74 San Paolo Ostiense 62

VIRTUS: Santi 11, Montevidoni ne, Buccolini ne, Pavicevic 11, Liberati 6, De Florio 3, Odigie 4, Kiss 4, Kaba 20, Sorrentino, Zilli 15, Luciani ne. All. Domizioli.

SAN PAOLO OSTIENSE ROMA: Miscione 11, Loi 6, Attia, Mugnaioli 6, Conte R. 8, Conte F. 8, Amanti ne, Cecchini 1, Paluzzi 5, Paolini 8, Vrancianu, Vettor 9.

Arbitri: Resca di Cento e Gaudenzi di Forlì.

Parziali: 28-16, 19-19, 16-18, 11-9.

Progressivi: 28-16, 47-35, 63-53, 74-62.

La Virtus Civitanova centra un’importante vittoria battendo una coriacea squadra come il San Paolo Ostiense rimasta quasi sempre attaccata alla partita. La formazione di coach Domizioli, in testa nei Play In Out assieme a Valdiceppo e Senigallia, parte con il piede giusto nel primo quarto (28-16), è poi sempre avanti nel punteggio con un vantaggio che oscilla tra i 6 e i 12 punti. I civitanovesi non possono permettersi il lusso di abbassare la guardia per evitare di mettere in discussione una gara di fondamentale importanza. L’attacco è una delle chiave della partita, nell’ultimo quarto i padroni di casa difendono anche meglio e così chiudono la pratica negli ultimi minuti. Da segnalare l’ottima prestazione di Santi che si fa valere in difesa e in attacco segna punti pesanti. Adesso i civitanovesi sono attesi da due trasferte insidiose nel Lazio: a Ferentino e a Palestrina, infine c’è la partita casalinga con Vasto per un appassionante finale.