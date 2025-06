Virtus, conto alla rovescia. Il primo tassello è Galetti

Meno due alla data del 30 giugno, data che sancirà la fine dell’ultima stagione agonistica. Ma più che chiudere un’annata, chiuderà un’epoca in casa Virtus: dal primo luglio ci sarà un altro capitolo e sarà portato avanti dal presidente Stefano Loreti e dal suo socio Renzo Balbo. Sulle spalle di questa coppia il futuro e la storia del club giallonero.

Gli ultimi due mesi sono stati veramente frenetici sotto tanti punti di vista, dopo il terremoto dovuto all’uscita di Davide e Alessandro Fiumi, la Virtus ripartirà in maniera più silenziosa e facendo i conti con meno risorse che questo cambiamento ha portato in dote. Ci sarà un club diverso, è molto probabile che entrino alcuni soci sia in veste di dirigenti ma soprattutto di sponsor; l’obiettivo è quello di creare un consorzio capace di sostenere la V imolese. Loreti e Balbo, con l’aiuto di alcuni amici imolesi, hanno trovato le sponde giuste per cominciare un nuovo corso.

C’è da capire quante risorse ci saranno a disposizione, e con quelle fare un’altra stagione in serie B Nazionale dove l’obiettivo è la salvezza ben sapendo che ci sarà da soffrire probabilmente fino all’ultima giornata. Nessuno si metterebbe le mani nei capelli nel caso si dovesse centrare la meta ai play out. La cosa importante è continuare la propria storia, esserci per non deludere quella parte di Imola che tifa Virtus e a ogni partita, in qualunque palasport, si sgola per i colori gialloneri.

Sarà già una vittoria esserci, il rischio di finire nei campionati regionali è stato più che concreto; il peggio sembra evitato e si tratta solo di capire il nome e il cognome degli interpreti. Alla guida è certa la permanenza di Gianluigi Galetti (foto), la squadra completamente rivoluzionata, soprattutto molto giovane con tanti giocatori in prestito e futuribili nel panorama cestistico italiano.

Intanto Morina ha firmato per Treviglio, sia Pinza che Zangheri sono nell’organico di Forlì; mentre Santiago Vaulet è andato a giocare in Polonia. Sono vicini a una sistemazione Kadjividi, Anaekwe, Valentini, Ricci, Masciarelli e Ambrosin. Chi si è già accasato è l’ex direttore generale Gabriele Torreggiani che ha firmato con Vigevano, squadra che ha ingaggiato il coach castellano Stefano Salieri. I due castellani cercheranno di far fare il salto di qualità ai lombardi.