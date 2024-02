Virtus e Andrea Costa Salvezza più vicina

di Luca Monduzzi

Il successo nel derby di Ravenna è un bel passo in avanti nella corsa salvezza per l’Andrea Costa. Recuperati i due punti lasciati per strada domenica scorsa, i biancorossi si godono il 2-0 negli scontri diretti con Ravenna e i sei punti di vantaggio sul quintultimo posto (evitato l’ultimo posto) a otto giornate dalla fine di un campionato in cui non resta che prepararsi ad affondare le ultime stoccate decisive. Certo, anche il derby del PalaCosta (illuminato dai circa 200 tifosi biancorossi presenti sugli spalti) ha lasciato qualche patema di troppo, ma alla fine l’epilogo non è stato lo stesso di una settimana fa.

"Avevo chiesto ai ragazzi di dimenticarsi del passato e imparare, e dopo aver buttato via una partita dominata con Mestre, stavolta abbiamo concesso circa 40 punti a Ravenna in tre quarti e 37 nel solo terzo quarto di sbandamento totale difensivo – osserva coach Emanuele Di Paolantonio –. Di positivo c’è l’aver portato a casa il risultato, non scontato quando chi gioca in casa recupera un gap importante, oltre al percorso netto ai tiri liberi (16/16) dopo che ne eravamo stati penalizzati domenica scorsa. Lavorando sull’aspetto mentale abbiamo fatto uno step in avanti, torniamo a un record di 50 per cento di vittorie e mettiamo un altro mattoncino per la salvezza".

Inutile fare voli pindarici, con i playoff lì vicino. Meglio concentrarsi sull’obiettivo della salvezza che, conti alla mano, per l’Andrea Costa potrebbe essere distante forse tre vittorie, per stare sicuri. Vittorie che se potrebbe sembrare arduo pensare di trovare già domenica in casa con Roseto, più semplice potrebbe essere cercarle nelle sfide con Lumezzane, Vicenza e Taranto.

"In questo momento dobbiamo avere ben in mente il nostro obiettivo che è raggiungere la salvezza. Il campionato è difficile, così come il calendario da qui alla fine e la prossima avremo la capolista in un match molto importante, ma dobbiamo provare a fare un altro passo in avanti".