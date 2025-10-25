Virtus, ecco Castellino. E Galetti recupera Mazzoni

Nicolò Castellino (foto) è un nuovo giocatore della Virtus. Aggregato dall’inizio della preparazione, il play del 2002, nativo di Cuneo, rinforza in modo importante il reparto degli esterni. Un innesto low cost, che probabilmente fa felici entrambe le parti, visto che per un ragazzo di 23 anni restare a guardare non è semplice, mentre alla Virtus potrà sicuramente mettersi in mostra.

"In questo periodo abbiamo avuto un sacco di problemi fisici, magari non tutti grandi e visibili, ma che ci condizionano tantissimo in allenamento – spiega Gianluigi Galetti, soddisfatto dell’inserimento –. La nostra è una squadra che per avere risultati deve lavorare e ultimamente non è mai stato possibile. Per noi Nicolò è quasi uno di esperienza, essendo un 2002, ha capacità di lettura ed è con noi dal terzo giorno di preparazione, conosce tutti i compagni, i giochi ed è perfetto. Serviva più un lungo? Lunghi interessanti non ce ne sono e per le nostre finanze questo intervento era il migliore possibile".

Tecnicamente Galetti adesso potrà alternare in cabina di regia Baldi e Castellino, in B Nazionale già a Piombino e Faenza e fisicamente più prestante (193 centimetri), avrò il trio Pollini-Kucan-Melchiorri da giostrare negli altri due ruoli degli esterni, mentre chiaramente Metsla e Sanviti ora dovranno sgomitare. "Ancora più di prima il posto se lo dovranno guadagnare – ammette il coach –, ma non vale solo per loro due, vale per tutti".

L’altra buona notizia è il ritorno in palestra di Marco Mazzoni. Il lungo toscano, infortunatosi alla caviglia nella trasferta di Caserta, domani a Jesi sarà della sfida, anche se probabilmente verrà gestito. Certo che adesso, con i progressi di Boev e l’innesto di Castellino, la Virtus può avere una profondità ma soprattutto una consistenza maggiore, fondamentale in vista della sfida salvezza poi con Loreto.