Virtus, esame da 10 e lode. A Roseto per l’impresa

Il calendario non è stato sicuramente benevolo con la Virtus Imola. Dopo avere perso in casa con Ruvo di Puglia una delle grandi favorite per il salto di categoria, questa sera alle 20.45 gli uomini di Marco Regazzi affronteranno la Liofilchen Roseto, un’altra delle pretendenti al salto di categoria. La V imolese dopo il passo falso di sei giorni fa, deve riprendere la marcia aggiungendo una vittoria alle due conquistate in questo avvio di stagione, Aglio e compagni avranno anche il compito di sfatare il tabù trasferte che fin qui ha lasciato solo magoni con i semafori rossi rimediati a San Severo e San Vendemiano, quest’ultima partita giocata però a Conegliano. Stasera l’asticella sarà altissima da superare, per riuscirci servirà una Virtus presso che perfetto al cospetto di un’avversaria ben allenata da coach Franco Gramenzi, uno che a questi livelli ha una grande esperienza. A Roseto si vive per la pallacanestro, c’è voglia di tornare in A2 e poi di proseguire la corsa nel massimo campionato italiano, per riuscirci sono stati presi dei giocatori importanti come Klyuchnyk e Poletti. Ma il vero califfo è il play maker greco Mantzaris, trentatre anni, ed un curriculum di tutto rispetto con l’Olympiakos dove ha vinto tre campionati e due Eurolega. Quando affronti un’avversaria che nelle proprie file ha questo tipo di giocatori, va da sé che devi giocare una partita perfetta per l’intera durata, senza pausa e senza errori, facendo anche i conti con un ambiente: "Molto caldo – come ha sottolineato coach Regazzi –, uno dei campi più difficili su cui giocare e dove si respira l’aria del basket vero. Servirà la migliore Virtus per portare a casa un risultato positivo da un palasport che fa valere il fattore campo".

I gialloneri devono riprendere il loro cammino con un risultato positivo, per mettere a posto anche il bilancio fra partite vinte e perse che attualmente ha un saldo negativo. Ma più che i numeri, finora la V imolese ha fatto vedere come possa stare alla grande in questo campionato. Mezzi e margini di miglioramento non mancano ad un gruppo ben assemblato in estate dal direttore sportivo Carlo Marchi e diretto egregiamente da Marco Regazzi in panchina.

A Roseto la Virtus può fare l’impresa a dispetto di un’avversaria bella tosta.