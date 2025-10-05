Virtus-Ferrara, un derby di altri tempi. Galetti: "Vogliamo dare continuità al gioco"

L’incontro tra Imola e Ferrara (palla a due ore 18 al Ruggi) riporta alla memoria derby di B1 d’alta quota. In particolare nella stagione 1999/2000, quando gli estensi capeggiati da John Ebeling terminarono primi in stagione regolare, mentre i gialloneri del bomber Casalvieri finirono terzi, per poi cadere entrambe nel primo turno di play off, rispettivamente contro Cento e Scafati. Altri tempi, altro basket, ma una rivalità che Virtus e Adamant possono rinverdire.

Già in precampionato non fu proprio un’amichevole, e ora che in palio ci sono i due punti, è lecito attendersi scintille tra due formazioni che ambiscono a recitare il ruolo di outsider. Sicuramente la neopromossa ferrarese ha tutto per essere la sorpresa del Girone B, ma la Virtus dell’esordio con Fabriano ha stupito tutti. La Virtus, pur con qualche acciacco – Boev ha ripreso gradualmente, Metsla e Pollini sono andati a scartamento ridotto e Melchiorri ha un problemino alla caviglia –, sa di dover sfruttare questo secondo appuntamento casalingo, prima di un poker durissimo di incontri, ma per farlo dovrà trovare le giuste contromisure a un Adamant subito bella.

In cabina di regia Baldi potrà dire la sua contro l’ottimo Pellicano, e lo stesso vale per Melchiorri e Santiago, entrambi pericolosi e cruciali nei rispettivi attacchi. Molto differenti per caratteristiche fisiche e tecniche Kucan e l’imolese Solaroli, mentre sotto canestro il duo Mazzoni-Boev dovrà sovvertire un pronostico decisamente sbilanciato su Tiagande e Renzi (47 punti in coppia a San Severo). Pollini e Tambwe dalla panchina danno certezze, ma Ferrara ha messo nel motore Caiazza, all’esordio, anche se Marchini sembra la minaccia più seria e Sackey dà tanta energia.

"Ferrara ha grande pericolosità e ha dei rimbalzisti offensivi molto solidi – spiega Gianluigi Galetti –, con loro quando ti adegui rischi di lasciare spazi, non è semplice. Hanno fiducia dopo due partite molto buone e Benedetto secondo me è molto bravo, in campo collaborano tanto e per quello che ho visto sono una delle squadre che gioca meglio. I loro lunghi? Prima di tutti dovremo distribuire i minuti ruolo per ruolo, c’è bisogno di tutti. Ilia ora non è al top, molti con la sua caviglia non avrebbero giocato, come contro Fabriano dobbiamo responsabilizzare di più Tambwe. In particolare contro Renzi dovremo lavorare bene sul suo tiro, ma poi lui è bravo a portarti sui cambi, non dimentichiamoci che parliamo di un giocatore di serie A".

Avere subito conquistato un successo convincente ha dato morale al gruppo, ma Galetti sa bene che in arrivo ci sono sfide ad alto rischio. "Vogliamo dare continuità al nostro livello di gioco – riprende il coach –, con il giusto approccio difensivo: questo è l’obiettivo principale. Loro possono anche non farti giocare bene, ma l’importante sarà stare sul pezzo, anche quando le difficoltà aumenteranno".

Alla domanda se firmerebbe una vittoria tra Ferrara e Andrea Costa, Galetti sorridendo ci risponde: "Dimmi dove e firmo subito. Noi dobbiamo essere consapevoli del nostro valore e ce la vogliamo giocare sempre, ma le prossime due sono squadre di assoluto valore. E comunque ora affrontiamo Ferrara con la voglia di uscire dalla partita con qualche certezza in più".