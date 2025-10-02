Virtus, il nuovo ciclo di Tassinari: "Ora lavoriamo sull’organizzazione"

Un nuovo ciclo è iniziato alla Virtus. Non adesso, ma alla fine della passata stagione. Il cartello dei lavori in corso è ancora esposto, ma l’arrivo di Ferruccio Tassinari, ufficializzato la scorsa settimana ma assente all’esordio per una trasferta di lavoro (con Ferrara ci sarà), è uno di quei passaggi che meritano un approfondimento. In primis sul ruolo, dirigente operativo, che altro non è se non un direttore generale senza competenze amministrative, ma ancora di più su quello che realmente Tassinari porterà alla causa giallonera. Ed è lui stesso, dalla Grande Mela, che ci illustra obiettivi e sensazioni all’inizio della sua nuova avventura.

"Diciamo che in un’ipotetica scala gerarchica vengo dopo il presidente – mette subito in chiaro il dirigente forlivese –. Dopo i grandi sforzi compiuti in estate da Loreti e Balbo per garantire un futuro alla Virtus, c’era bisogno di riempire alcune caselle, per coprire alcune partenze. Mi occuperò della parte organizzativa, ma guarderò anche il settore giovanile, che per me è molto importante".

Tassinari, del resto, l’ultima esperienza l’ha avuta proprio con il One Team Forlì, assieme a

Lorenzo Gandolfi, interrompendola nel 2019. In precedenza, diciamo da metà anni ’80 aveva svolto il ruolo di vice di Adolfo Marisi a Faenza e, dopo un lungo break, di Stefano Pillastrini a Forlì, e fine anni ’90. Una grande passione il basket, ma non l’attività principale, visto che Tassinari è direttore commerciale per l’estero di una azienda di divani. Ma veniamo al presente. "Abbiamo iniziato con una bella vittoria in casa e questo dà grande morale – riprende Ferruccio–. Ho trovato persone molto serie che stanno gestendo i problemi del passato e che hanno gettato le basi per il futuro, partendo da quello che possono permettersi. Al momento manca un team manager, che arriverà, e bisogna lavorare sull’organizzazione, partendo dalla trasferta con Caserta. Primo sponsor? In maniera romantica potrei dire che nella stagione dei 90 anni è bello anche che sulle maglie ci sia solo il nome Virtus, ma chiaramente ci sono diverse opzioni. Dovremo capire se è meglio avere dieci sponsor più piccoli, o uno grande, e di questo me ne occuperò".

L’arrivo di Tassinari, amico fraterno di Galetti, sembra la conferma di uno spostamento a Est. "Gallo è stata la chiave del mio arrivo. Seguendolo ho visto che la Virtus è una società storica, che ha grande seguito, e già in precampionato a Ravenna me ne ero accorto. Il rapporto tra noi due? Onestamente non ci ho pensato, ma non ci saranno problemi per i nostri ruoli, entrambi vogliamo il bene della Virtus. Poi sul discorso di una sinergia con Forlì credo che possa essre solo che un vantaggio per entrambe le società".

A proposito di forlivesi, alla domanda se Marcello Casadei potrebbe in futuro entrare nella Virtus, Tassinari risponde cosi: "Mi piacerebbe molto".