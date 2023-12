Virtus Imola a Bisceglie. Zappi, prima di fuoco: "Pronti a dare tutto»

Comincia questa sera a Bisceglie (palla a due ore 18) l’avventura della Virtus 2.0 dopo l’avvicendamento in panchina. Lunedì sera la dirigenza giallonera ha sollevato dall’incarico Regazzi, mercoledì il gruppo è stato affidato a Mauro Zappi vice proprio di Regazzi. Dopo un cambio di panchina si attende sempre una reazione, è quanto dovranno fare Aglio e compagni, riprendere a vincere e a muovere la classifica. E’ una condizione quasi perentoria, la Virtus finora non ha reso come doveva e le responsabilità vanno ripartite fra tutti quanti: ha pagato Regazzi, nello sport ci rimette quasi sempre l’allenatore. L’avvicendamento in panchina ha fatto rumore, è andata vita una persona che in cinque stagioni ha scalato categorie, incarnato lo spirito Virtus e fatto crescere tutto l’ambiente. Ora si volta pagina, o quasi, il timone è passato nelle mani di Zappi.

"Affronteremo una squadra a due facce – dice il diretto interessato - che in casa gioca sempre una pallacanestro di alto livello segnando 85 punti a partita. Sul loro campo i pugliesi sono riusciti a fare vittime eccellenti, oppure hanno perso solo di misura con un’avversaria tosta come Fabriano. Dovremo fare un grande match se vogliamo tornare a casa con un risultato positivo". Andare a giocare al Sud non è mai semplice, i gialloneri lo sanno bene dopo aver perso a San Severo al debutto. Ma indipendentemente dai fattori ambientali, serve una Virtus che non si arrenda alle prime difficoltà: "Ci attende una gara delle mille insidie, bisogna approcciarla bene anche nelle piccole cose, dando importanza a quei dettagli che possono sembrare minori. Siamo praticamente con le spalle al muro, occorre reagire, siamo consapevoli delle difficoltà, dovremo mostrare la versione migliore di noi stessi". Poi passa ai ringraziamenti dopo che gli è stato affidato il timone della V imolese: "Voglio dire un grande grazie al club e alla società, non ci sono solo io, ma insieme a me c’è la squadra. Vogliamo riconquistarci tutta la fiducia che oggi non abbiamo, dovremo dimostrare sul campo quello che siamo davvero, metteremo sul terreno di gioco tutte quello che abbiamo. Nei 40 minuti di Bisceglie proveremo a fare vedere una Virtus diversa. Sarebbe un regalo alla nostra gente e a noi stessi".