Virtus Imola. Altro ko per Galetti. Ma ci sono progressi

VIRTUS

67

jesi

77

VIRTUS : Baldi 3, Kucan 6, Melchiorri 6, Mazzoni 3, Boev 10, Pollini 22, Metsla 7, Sanviti, Errede 8, Santandrea ne, Cosma 2. All.: Galetti.

GENERAL CONSTRUCTOR JESI: Tamiozzo 3, Di Pizzo 14, Del Sole 1, Bruno 16, Maglietti 9, Nicoli 6, Piccone 20, Arrigoni 8, Toniato ne, Sadi. All.: Ghizzinardi.

Arbitri: Foschini, Alessi e Forconi.

Parziali: 12-19, 18-20, 18-20, 19-18.

Terza uscita stagionale della Virtus, che sul proprio parquet incassa un’altra sconfitta, questa volta per mano di un’ottima General Constructor, priva di due titolari quali Toniato (risentimento muscolare), ex Andrea Costa, e Palsson, in campo agli Europei con l’Islanda. La Virtus, dal canto suo, deve fare a meno di Tambwe e ha Baldi non al massimo, ma nonostante questo dimostra un’ottima attitudine e anche qualche progresso sul piano del gioco, giocando tre quarti alla pari.

Buono lo sprint di Boev che piazza due schiacciate e tiene in scia i suoi (8-9), ma Jesi in attacco ha pazienza, va spesso in posto basso da Arrigoni che, sapientemente, trova i compagni quando viene raddoppiato. E’ Piccone, scatenato, a dare il break ai suoi con due triple e un gioco da tre punti: 10-19 con Imola a secco dall’arco (0/7). I marchigiani partono forte anche nel secondo parziale con le triple di Tamiozzo e Maglietti (2-9), ma è Metsla a suonare la carica con 7 punti, ben coadiuvato da Errede: 9-0 e sorpasso al 5’. Arrigoni piazza la prima zampata, Melchiorri risponde e Kucan fallisce la tripla della vittoria del quarto. Grande equilibrio anche nel terzo quarto, con il solito Piccone a fare male dall’arco (11-13). Galletti tenta la svolta con il quintetto alto (Kucan, Melchiorri, Metsla, Errede e Mazzoni) e sembra avere ragione con un 7-0 illusorio. Arrigoni infatti è una tassa e dalla lunetta Jesi soprassa, mentre Kucan fallisce il canestro del pareggio. Doccia fredda in avvio di ultimo parziale, con le triple di Bruno e Nicoli che valgono l’8-0 ospite e un time-out dove le urla di Galletti zittiscono il PalaRuggi nuovamente gremito.

La reazione prontamente, ispirata dal sempre vivace Pollini e dalla prima tripla di Mazzoni che vale il 9-8. Si procede colpo su colpo e il play ex Germani, di nuovo miglior marcatore dei suoi, si esalta con due canestri da lontanissimo (16-15) e firma con 14 punti nel parziale la vittoria meritata nell’ultimo quarto.