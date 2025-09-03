Virtus Imola. Continua il rodaggio. Test vero a Ferrara

Man mano che i giorni passano, nel corso della preparazione, ci si approccia agli impegni con maggiore attenzione. Il tempo per rodare a pieno la nuova Virtus non manca di certo, essendo il debutto fissato a domenica 28, ma sul test odierno con Ferrara (palla a due ore 18) qualche aspettativa in più pensiamo sia logica averla. Coach Galetti difficilmente farà esperimenti – si è scusato apertamente dopo quello che è accaduto a Ravenna in apertura –, anche per evitare che la squadra perda fiducia o vada subito in confusione, con l’obiettivo di disputare uno scrimmage consistente, per tutti i quaranta minuti. Dopo quasi un mese di lavoro, di benzina nelle gambe inizia a essercene e l’impegno odierno è ghiotto. L’Adamant Ferrara di coach Benedetto è una neopromossa che non nasconde le proprie ambizioni. Ha confermato il nucleo di sette elementi che ha conquistato la B Interregionale, tra i quali spicca Manuele Solaroli. Imolese doc, figlio d’arte dato che sua papà Massimo, attuale allenatore di Massa Lombarda, ha guidato sia la Virtus sia l’Andrea Costa, il classe 2002 è un’ala di 195 centimetri, che dopo le giovanili nella Virtus Bologna si è messo in mostra a Faenza, Legnano e Omegna, prima di accasarsi a Ferrara. Tra i nuovi arrivi spicca Andrea Renzi, centro classe ’89 che può essere ancora dominante, oltre al play Niccolò Pellicano e all’altro piccolo Bryan Jason Ebeling, secondogenito del grande John.

Si giocherà alla Bondi Arena per la prima volta in questa preseason (ingresso libero), per cui la Virtus si troverà di fronte un avversario voglioso di fare bene davanti ai propri tifosi. Tra i gialloneri è in dubbio Sanviti per un dolore al ginocchio. Nel frattempo è stato stilato il programma del torneo di Jesi: Imola giocherà contro Faenza in semifinale alle 18,30 di venerdì 12, a seguire Jesi-Loreto.