Virtus Imola: corsa contro il tempo per chiudere il bilancio entro il 30 giugno

Mancano 27 giorni al 30 giugno, una data cruciale per i club che fanno sport. Quel giorno, il 30, è la data che chiude ufficialmente un’annata, dal primo luglio si pensa poi al campionato che verrà e sarà a cavallo fra il 2025 e il 2026. Mai come stavolta il 30 giugno segnerà in maniera più o meno indelebile la quasi novantennale storia della Virtus Imola.

A fine mese dovrà essere chiuso il bilancio relativo all’ultimo torneo giocato, l’amministratore unico Stefano Loreti e il socio Renzo Balbo stanno facendo una corsa contro il tempo per avere un bilancio intonso e senza le perdite dell’ultimo esercizio. La missione principale è quella di arrivare all’ultimo giorno di giugno senza nessuno tipo di pendenza economica nei confronti di collaboratori, giocatori, fornitori e staff tecnico.

Questo è un passaggio fondamentale e di vitale importanza per tutta quella che sarà l’attività futura. Una società senza debiti ha più appeal rispetto ad un club che invece ha delle pendenze, gli ultimi mutamenti in seno al club hanno sicuramente lasciato delle scorie e dei dubbi che vanno sciolti in tempi brevi. Loreti e Balbo ci stanno provando con tutte le loro forze, hanno allacciato nuovi contatti con imprenditori interessati, si è sondato il terreno con altri che in passato erano stati al fianco della Virtus.

L’interesse per la V imolese non manca, ci sono anche sponsor degli ultimi campionati disposti ad aumentare il loro contributo ai colori gialloneri. Ma prima di arrivare a questo si devono incastrare tante cose ed il lavoro da fare è immane considerando soprattutto come il tempo sia sempre tiranno. C’è quella deadline del 30 giugno da non sforare e il tempo passa veloce. E arrivarci senza conti in rosso significherebbe ripartire con meno patemi d’animo.

La certezza è che nell’immediato futuro ci sarà una Virtus molto giovane e senza nomi altisonanti con contratti molto cospicui. Una spending rewiew indispensabile per contenere i costi andando in campo per centrare una salvezza anche all’ultima giornata o attraverso i play out. Una squadra guidata da coach Gianluigi Galetti e tanti ragazzi arrivati in giallonero in prestito per farsi le ossa.

Questa è la strada da prcorrere, ma prima di arrivarci serviranno gli ultimi sforzi: Loreti, Balbo e tanti amici della Neupharma Virtus Imola stanno lavorando a questo. Vedremo.