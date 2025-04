Virtus Imola e Andrea Costa: Ultima Giornata Decisiva per il Play In

Non è ancora del tutto da archiviare la stagione sportiva per Virtus Imola e Andrea Costa. Con la salvezza già in tasca per entrambe, alla vigilia dell’ultimo turno di campionato la possibilità di agguantare il dodicesimo posto, l’ultimo che dà diritto al play in, è ancora aperta per entrambe.

Ovviamente, più per i gialloneri, ora dodicesimi a quota 34 punti, per la possibilità di essere padroni del proprio destino con una vittoria, ma un pertugio c’è ancora per i biancorossi (32 punti), immediati inseguitori, oltre naturalmente a Lumezzane che condivide la stessa quota della Virtus, con i gialloneri forti del 2-0. Domenica, nell’ultima giornata (tutte le gare alle ore 18) la Galetti band farà visita a Capo d’Orlando e con una vittoria in terra siciliana farebbe cadere ogni ipoteso di calcolo e confermerebbe la sua dodicesima posizione. L’Andrea Costa nel frattempo sarà di scena proprio a Lumezzane, in quello che potrebbe rivelarsi uno scontro diretto qualora la Virtus uscisse sconfitta da Capo d’Orlando.

In questo scenario, infatti, se Klanjscek e compagni vincessero con Lumezzane si arriverebbe a una situazione di parità a 34 e il confronto diretto tra le tre premierebbe l’Andrea Costa (quattro vittorie) davanti a Virtus (due vittorie) e Lumezzane (zero). Virtus favorita, dunque, in un’ultima giornata nella quale faranno la differenza le reali motivazioni nel proseguire una stagione comunque già lunga e dispendiosa per energie fisiche, e non solo.

La formula del play in (novità di quest’anno), anticamera per le ultime due posizioni playoff, vedrà lo scontro tra la nona e la dodicesima classificata e quello tra decima e undicesima (gara secca in casa della miglior piazzata, domenica 4 maggio), a cui seguirebbe l’incrocio delle vincenti rispettivamente con ottava e settima (a della metà settimana successiva).

Chi potrebbero incrociare, nel caso, Virtus o Andrea Costa? Al momento al nono posto, a 40 punti, c’è Fidenza (all’ultima contro Piacenza), alla pari con Monferrato (decimo e contro Faenza all’ultima), mentre davanti a 42 ci sono Agrigento (contro San Vendemiano) e Faenza (Monferrato). Al netto di cosa diranno gli scontri diretti dopo l’ultimo turno, probabile che la lotta si riduca una tra emiliani e piemontesi. Per quanto la suggestione di un ulteriore derby al PalaCattani…