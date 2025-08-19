Virtus Imola, Errede non ha dubbi: "Possiamo essere la sorpresa"

Il primo giorno di riposo della lunghissima preparazione giallonera è volato via con un batter di ciglia, e ieri è iniziata la terza settimana di allenamenti, la prima con lo staff al completo. Kucan e compagni hanno svolto la prima seduta atletica col personal trainer Marco Pirazzini e domani al Ruggi avranno il primo scrimmage, contro un avversario di rango, la Dole Rimini di Sandro Dell’Agnello, finalista nello scorso playoff di A2.

I riminesi sono al lavoro dall’8 agosto e rappresenteranno un banco di prova importante, soprattutto per capire su cosa bisognerà lavorare, anche perché in questo momento Imola deve concentrarsi sulla conoscenza reciproca e sul miglioramento dei meccanismi di squadra, avendo dieci decimi nuovi.

Tra questi, uno che si è subito messo mostro è Stefano Errede, ala grande nativa di Gradara e proveniente dal settore giovanile di Forlì. Per caratteristiche fisiche Errede può stare in questa categoria e partire dietro a Mazzoni gli darà la giusta tranquillità.

"Mi sto ambientando molto bene – confessa Simone –, anche se per ora Imola l’ho vista pochissimo, siamo usciti solo una sera: siamo andati a fare una pizzata tutti assieme. Coi ragazzi andiamo d’accordo, del resto è facile visto che siamo quasi tutti coetanei. Anche il coach ci sta aiutando molto, sia dal punto di vista tecnico che umano, poi abbiamo iniziato subito a giocare e stiamo capendo dagli errori dove dobbiamo migliorare. L’amichevole con Rimini, così come quella con l’Andrea Costa, la affronteremo con entusiasmo e carica sapendo quello che dobbiamo fare".

Proprio pochi giorni fa parlando dei suoi numeri ‘4’, Galetti si è detto convinto di avere due giocatori che sapranno sorprendere (l’altro, il titolare, è Mazzoni).

"Essendo la mia prima esperienza in campo senior – ammette Errede –, sono entusiasta di entrare in questo mondo, so che devo lavorare tanto ma sentire la fiducia del coach è fondamentale. Offensivamente devo essere più consapevole dei mezzi che ho ed essere più diretto e concreto, mentre il lavoro di piedi è il mio focus difensivo. Mazzoni? E’ bravissimo, ha un ottimo tiro, braccia lunghissime e allenarmi con lui è una sfida bellissima, che spero possa migliorare entrambi".

Col passare delle settimane la Virtus si sta immedesimando nel ruolo di Cenerentola, e anzi il fatto di sapere che la salvezza è l’unico obiettivo sembra poter diventare un’arma.

"Quello che si dice all’esterno a noi non deve interessare – confida Errede –, magari lo dico piano, ma noi vogliamo essere la sorpresa di questo campionato. Andando in campo tranquilli e convinti dei nostri mezzi, a mente libera, in più sappiamo che godremo del grande appoggio del nostro pubblico e Pinza (suo compagno nell’under 19 di Forlì, ndr) questo me lo ha raccontato subito: l’Armata Giallonera sarà un sesto uomo in campo".