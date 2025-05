Virtus Imola: Fiumi chiude l'era, futuro incerto tra debiti e serie B

E’ arrivato il momento dei conti, il gran finale. Oggi in uno studio notarile della città calerà definitivamente il sipario sull’era Fiumi. Il presidente Davide Fiumi chiuderà la sua esperienza al timone della Virtus Imola dopo due sole stagioni. I nodi da sciogliere sono decisamente tanti, sul piatto della bilancia c’è da onorare gli impegni finanziari presi fino al 30 giugno 2025. Molto probabilmente Fiumi e i rimanenti soci Stefano Loreti e Renzo Balbo avranno chiarito questo aspetto, da quanto è stato scritto in un comunicato diffuso dagli ultimi due: "Appare opportuno, per ragioni di trasparenza, precisare che da una prima analisi sulla situazione economico-finanziaria sull’anno in corso, emergerebbe una importante discrepanza in negativo tra entrate ed uscite, tale da rendere indispensabile il reperimento di nuove risorse per concludere la stagione in corso per poi, successivamente, verificare la fattibilità relativa all’anno sportivo venturo". Se questa discrepanza non verrà colmata, è difficile immaginare una Virtus che possa giocare ancora in serie B Nazionale. Programmare un futuro con un debito, vuole dire non avere un domani nella terza categoria del raking. E in questo caso la V imolese si vedrebbe costretta a ripartire dalle categorie inferiori, presumibilmente la serie C.

Se non arrivano nuovi imprenditori, la favola giallonera è destinata ad avere tinte davvero fosche su tutti i fronti. I tifosi, dopo il comunicato di richiesta di chiarimenti all’ormai presidente Fiumi, martedì sera hanno messo in scena una protesta silenziosa sotto gli uffici della Neupharma esponendo due striscioni. Oggi però finirà il tempo delle chiacchiere e delle parole. In un modo oppure nell’altro, la Virtus dovrà scrivere un nuovo futuro. E’ tutto da verificare se ci saranno le potenzialità per fare ancora la serie B Nazionale o ripartire dagli inferi. Si vedrà.