Virtus Imola. Galetti: "A Caserta per reagire al derby»

Tornare in campo a pochi giorni dalla batosta nel derby è, sulla carta, un vantaggio. Farlo al PalaPiccolo di Caserta (palla a due ore 20,30, arbitri Di Gennaro di Roma, Manganello di San Giorgio del Sannio e Bombace di Giuliano) lo è sicuramente meno. Il tour de force, che si è aperto proprio sabato al Ruggi, continua con la sfida, in trasferta, alla capolista imbattuta del Girone B (4-0 come Virtus Roma, Faenza e Livorno). Reduci dal blitz a Ferrara, i ragazzi di Lino Lardo hanno evidenziato il grande potenziale che già sede di mercato si era intuito. Squadra completa, strutturata, che ha in Laganà la star, ma assieme a lui poggia su giocatori del calibro del croato Radunic, Lo Biondo, Hadzic e Ly-lee, che formano un pacchetto lunghi corazzato - ne sa qualcosa Ferrara -, poi Brambilla, Vecerina, Nobile e il play tascabile Domenico D’Argenzio, 17 punti e 3,5 assist di media salendo dalla panchina.

Insomma se l’Up era uno scoglio, qui siamo di fronte all’iceberg del Titanic. Il rischio di passare da una batosta a un’altra è dietro l’angolo, anche perché contro l’Andrea Costa certi limiti strutturali sono stati messi a nudo dalla difesa vigorosa di Sanguinetti e soci, e sotto le plance è stata festa per tutti. Apriamo una piccola parentesi. E’ logico non aspettarsi la luna da nessuno, ma le cose basilari tipo un tagliafuori difensivo, un aiuto, un body-check, quello sì. Troppo spesso gli avversari sabato sono andati a rimbalzo indisturbati, hanno tirato da liberi o passato comodamente e una squadra che deve salvarsi questo non può permetterselo. "Abbiamo pagato la nostra inesperienza e il fatto di avere così tanti esordienti – ammette Gianluigi Galetti –, la loro difesa sui pick and roll è stata molto fisica e magari ci aspettavamo qualche fallo in più, poi invece di reagire difensivamente abbiamo fatto il contrario, commettendo troppe disattenzioni. Da queste partita possiamo solo che imparare e finora questo gruppo ha sempre saputo reagire alle batoste incassate".

A Caserta, Pollini sarà al suo posto, mentre Baldi è partito coi compagi pur avendo qualche linea di febbre. "Troviamo un avversario forte, ben allenato da Lino Lardo – conclude Galetti –, che può contare su due, tre elementi capaci anche di risolvere le situazioni più complicate, vedi Laganà o Nobile, uno che ha quasi sempre giocato al piano di sopra. Per non parlare dei lunghi".

Non può fare proclami, Galetti, ma sicuramente si aspetta una reazione, consapevole che da perdere stavolta c’è ben poco, e che la salvezza passerà da altri campi.