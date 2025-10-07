Virtus Imola, il bicchiere è mezzo pieno. Galetti: "È mancato solo un po’ di cinismo"

Il giorno dopo il ko nel derby con Ferrara è terribile per Gianluigi Galetti, colpito da un lutto pesante quale la scomparsa dell’amato padre Ermes. Al coach forlivese e alla famiglia le condoglianze della redazione del Carlino, oltre chiaramente a quelle dei tifosi che ieri hanno fatto sentire la propria vicinanza anche sui canali social del club giallonero.

Difficile in questi frangenti affrontare la quotidianità della palla a spicchi, ma è proprio attraverso le parole di Galetti, rilasciate nel post partita, che torniamo sul vibrante match con Ferrara.

"Prima di tutto abbiamo dimostrato di starci contro una squadra che ha disputato uno prova maiuscola, e che veniva da due ottime partite – aveva esordito Galetti, pochi minuti dopo la sirena finale –. Abbiamo rimontato da una situazione molto complessa, in cui ci eravamo cacciati anche perché siamo giovani e qualcosa che non era emerso con Fabriano contro Ferrara si è invece notato. Ho il rammarico anche di non aver gestito nella maniera più corretta possibile la rotazione di tutti gli uomini, perché siamo stati puniti sempre quando avevamo in campo certi tipi di quintetti e magari bisognava cercare qualcosa di diverso".

Se la Virtus può avere avuto dei demeriti, come in ogni sconfitta, va però sottolineato che dall’altra parte c’era un Adamant che può sognare un posto al sole in questo girone B, perché ha un gruppo di spessore, tanti elementi già pronti, un Tio Tiagande straripante e un Renzi che da solo costa quasi come metà Virtus. Detto questo, arrivare a tre punti a tre minuti dalla fine autorizza tutti a pensare che il colpaccio si poteva fare, ma a guardarci bene nell’ultimo quarto l’assenza perdurante dei due lunghi estensi, unita al quintetto ‘piccolo’ giallonero, hanno favorito la rimonta.

"Ferrara nei momenti importanti è stata chirurgica, mentre a noi nel momento del grande sforzo è mancato qualcosa. Sul -3 potevamo gestire i possessi meglio, ma l’esuberanza dei giovani porta anche a questo, e a me fa piacere che non ci sia il problema di assumersi le responsabilità. Oggi è bene guardare il bicchiere mezzo pieno".

A voler guardare meglio, due momenti che forse hanno pesato nel risultato finale sono i primi sei minuti del terzo quarto con la squadra molto ‘scarica’ e con Pollini (17 punti a metà gara) a sedere, e a tre minuti dalla fine sul 74-77 quando è uscito Kucan per alzare il quintetto, lasciando spazio al break di 6-0 decisivo degli ospiti.

"I 5-6 minuti del terzo quarto ci hanno appesantito – ammette Galetti – obbligandoci a uno sforzo immane per recuperare. Li l’attacco non girava e la difesa gli è andata dietro. Per quanto riguarda il cambio Mazzoni-Kucan, ho privilegiato il fatto che nelle nostre regole difensive con certi giocatori, Mazzoni doveva essere in campo, poi ho cercato di rimettere quasi subito Ivan, ma per farlo ho dovuto chiamare timeout".

La Virtus, forse ancora di più che con Fabriano, ha capito di poter dare fastidio anche alle big. Un segnale importante alla vista del derby di sabato.