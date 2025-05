Virtus Imola: l'Armata Giallonera risponde a Davide Fiumi in 'Comunicatiful'

Benvenuti a ’Comunicatiful’ la serie post season dedicata alla Virtus Imola. Sono già usciti tre episodi, il primo scritto dal presidente Davide Fiumi, il secondo redatto a quattro mani da Stefano Loreti e Renzo Balbo. Il terzo e ultimo (al momento) porta la firma dell’Armata Giallonera.

’Comunicatiful’ non va in onda sulle piattaforme streaming Netflix o Amazon Prime, ma rimbalza sui social dei vari protagonisti. Tornando seri, è un botta e risposta fra le varie anime di una Virtus sempre più in balia degli eventi. Stavolta a prendere la parola è l’Armata Giallonera, quella parte dei supporter più caldi al fianco della squadra in tutti i match.

La preoccupazione dei tifosi viene a galla in una nota diretta, schietta e senza filtri che chiama in causa l’ormai ex presidente Davide Fiumi.

"Carissimo Davide Fiumi, crediamo sia superfluo usare il termine presidente dato che a brevissimo e per tua scelta non ricoprirai più questa carica, ci siamo presi una decina di giorni dall’uscita della tua lettera aperta ai tifosi per valutare l’evolversi degli eventi senza agire d’impulso, ma ritenendo che i tempi siano maturi per far sentire la nostra voce. La voce di una tifoseria che negli anni ha dimostrato un amore incondizionato verso questi colori, seguendo la squadra in tutta Italia indipendentemente dalla categoria in cui militava, e che nonostante i toni trionfalistici che venivano utilizzati al termine di campagne acquisti spacciate come faraoniche ha sempre evitato di fare polemiche e contestazioni".

Un comunicato accorato che pone alcuni quesiti,

"Ora però caro Davide qualche domanda te la dobbiamo fare. Perché il presidente di una società che si professa grande tifoso, lascia la sua società il 15 maggio anziché al termine della stagione sportiva? Perché una comunicazione cosi importante viene fatta con soli 15 giorni di preavviso, lasciando in evidente affanno chi poi dovrà portare avanti la società? Alla luce di quanto sopra, che significato ha il prolungamento contrattuale del gm Torreggiani? Questi sono i quesiti che ti poniamo noi come tifosi, e aiuteranno anche l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori a comprendere meglio il valore del tuo operato. In pratica quello che ci auguriamo è che tu porti a termine gli impegni presi in modo che la Virtus possa ambire a nuovi traguardi come da te rimarcato nella lettera. Traguardi che francamente vediamo lontani se non farai la tua parte fino in fondo".

La palla ora passa a Fiumi, ma pure ai soci Loreti e Balbo in attesa del passaggio di quote di giovedì.