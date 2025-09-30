Virtus Imola. L’equilibrio di Galetti: "Vittoria che fa bene»

Se c’è uno che finora non si è mai scomposto nelle sconfitte o esaltato nelle vittorie è Luigi Galetti. Il coach della Virtus ha sempre minimizzato i passi falsi nelle amichevoli, attenendo le partite vere come unica cartina di tornasole attendibile. E l’esordio con Fabriano ha evidenziato una Virtus compatta, solida in difesa ed esuberante in attacco, che ha chiuso con un +19 difficile da prevedere. Prima di entrare nell’analisi della partita, Galetti ha voluto rivolgere un pensiero a una coppia di amici scomparsi il 20 luglio scorso, a causa di un incidente. "Il mio pensiero va a Edda e Luca Cantagalli – attacca il coach forlivese –, sono i genitori di un ragazzo che allenavo a Lugo, Lorenzo, e mi hanno sempre seguito dappertutto, anche a Firenzuola, non vederli dietro alla panchina è stato molto pesante".

Per far tornare il sorriso al coach della Virtus bisogna spostare l’attenzione sul match, dominato dai suoi. "Noi avevamo preparato delle cose che sono venute – continua Galetti –, difensivamente parlando, mentre in attacco non sempre i ragazzi hanno seguito alla lettera il copione, ma essendo giovani è abbastanza normale. Non abbiamo avuto percentuali da tre all’altezza, ma quando si sono messi a zona li abbiamo puniti. Difensivamente, quando riusciamo a produrre il massimo sforzo poi siamo forti in contropiede e diminuiscono gli errori".

L’obiettivo di Galetti era arrivare pronto al via, anche per sfruttare qualche mancanza degli avversari, e cosi stato. "Il problema più grosso quando uscito calendario, è stato il turno di riposo alla prima giornata, ma siamo stati bravi a sistemare i carichi di lavoro e la cosa più bella è che tutti sono arrivati in condizione. Il paradosso è che noi potevamo rischiare di fare un filotto a zero punti, visto il calendario che avevamo, ma questa vittoria ci fa respirare, poi è chiaro che l’affanno non lo avremmo avuto lo stesso, ma questo successo ci fa capire che siamo completivi. I singoli? I due piccoli ho presi considerandoli due giocatori e hanno già un livello importante, poi mi è piaciuto molto l’atteggiamento di Kucan, uno che non va mai fuori dalle righe, ha letture e ha difesa. Poi spero che Mattia (Melchiorri) sia sempre cosi, ossia sappia risolvere le cose e fare giocare la squadra".

Solo giudizi positivi per il coach della Virtus che mette in cascina due punti che pongono Imola nelle migliori condizioni in vista del doppio derby con Ferrara e Andrea Costa. "Ferrara ha caratteristiche totalmente diverse da Fabriano – conclude Galetti –, hanno Tio (31 punti a San Severo, ndr) che è un lungo che gioca fuori dai tre punti e che ‘poppa’ tantissimo, in più hanno dei giocatori molto pericolosi dai tre punti, quindi non bisogna guardare solo al valore degli avversari, ma anche alle caratteristiche".

Sull’onda di questo successo, la società ha riaperto la campagna abbonamenti fino al 10 ottobre compreso.