Virtus Imola. Morina è super. Però arriva lo stop

FULGOR FIDENZA

82

VIRTUS IMOLA

75

FULGOR FIDENZA: Ranieri, Valdo 14, Cortese, Valsecchi 18, Scardoni, Bellini 9, Galli 2, Restelli 21, Alì 10, Diarra 4, Scattolin, Mane 4 All. Bizzozi.

VIRTUS IMOLA: Morina 27, Masciarelli 11, Fiusco, Vaulet 9, Pinza, Vannini, Santandrea, Ricci 5, Ambrosin 7, Zangheri, Kadjividi 8, Anaekwe 8. All. Galetti.

Arbitri: Andretta e Corrias.

Note: parziali 28-17; 50-36; 66-50. Tiri da due: Fulgor Fidenza 22/39; Virtus Imola 18/40. Tiri da tre: 8/24; 6/20. Tiri liberi: 14/18; 21/32. Rimbalzi: 33; 42.

Dopo tre vittorie consecutive, si è interrotta la serie positiva della Virtus. Nella trasferta di Fidenza la squadra di Galetti, dopo il 10-10 iniziale, ha sempre dovuto inseguire gli avversari. Nel finale i gialloneri si erano avvicinati, poi i tiri liberi hanno fatto la bilancia dalla parte dei padroni di casa. Nei primi minuti, più che una partita di basket sembra un serrato incontro di scacchi, si segna da una parte e dall’altra, è parità dopo 4’02’’ 10-10, nelle file giallonere ci sono già 6 punti di Vaulet e 4 di Kajividi. Break di Fidenza che vola a +6 (18-12). Valdo e Bellini allargano la forbice alla doppia cifra di distanza (23-13). Alla prima sirena i punti da recuperare sono 11 (28-17). Nel secondo quarto gli emiliani sfruttando la vena di Restelli e Valdo incrementano il vantaggio salendo un po’ alla volta (37-24), ma ci pensano Morina e Kadjividi a dare fiato al pianeta Virtus (37-29). I gialloneri provano a rimontare, ma all’intervallo lungo si trovano sotto di un divario ancora maggiore rispetto al primo quarto, troppi i punti subiti, 50, pochi quelli segnati, 36. Al rientro non si fa canestro e questo è oro colato per chi è davanti, dopo 2’16’’ è ancora +14 per Fidenza. Mini break della Virtus (50-40), Restelli da 3 fa il primo canestro interno della ripresa. I parmensi quando possono castigano e il vantaggio rimane in doppia cifra; a metà quarto sono 13 i punti da recuperare per la V imolese (60-47). Negli ultimi 10 minuti, la partita si accende, gli imolesi riescono ad arrivare a -3 (71-68), poi comincia la messa dei tiri liberi e la vince Fidenza. E’ già tempo di guardare oltre, di pensare al prossimo appuntamento con i gialloneri che riceveranno la visita di Crema.

Antonio Montefusco