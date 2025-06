Virtus Imola: Nuovo Corso con Loreti e Balbo per il Campionato di Basket

L’ottimismo è il sale della vita. Diceva così il poeta romagnolo Tonino Guerra in una pubblicità televisiva. Ora in casa giallonera l’ottimismo è la base di partenza per non dilapidare quasi 90 anni di storia, è il motore che sta animando il presidente Stefano Loreti e il socio Renzo Balbo.

Dopo il terremoto del mese scorso che ha cambiato la geografia societaria, i due stanno gettando le basi per dar vita ad un nuovo corso, in primis chiudendo il bilancio dell’ultima stagione, e in seconda battuta mettendo a punto la strategia che porterà al prossimo campionato.

Aziende e imprenditori della città, ma pure del comprensorio, si sono avvicinati alla Virtus la sosterranno con le proprie forze, questo grazie anche appassionati imolesi amici sia di Renzo Balbo che Stefano Loreti.

Chiuso il bilancio al 30 giugno con tutte le proprie forze la V imolese proverà a iscriversi alla B Nazionale categoria che Galetti e i suoi uomini si sono guadagnati sul campo e dove hanno sperato di giocare i play in fino all’ultima giornata di regular season e dove a Capo d’Orlando è sfumato il sogno di allungare la regular season.

Mentre la dirigenza è impegnata fuori dal campo, il ds Carlo Marchi dialoga fitto con coach Galetti e il suo staff composto da Aki Zarifi e Andrea Zotti; parallelamente alle situazioni finanziarie, ci sono quelle tecniche da cominciare a mettere in piedi.

L’obiettivo è costruire una squadra molto giovane con un budget ridotto, ma con elementi già pronti per il palcoscenico della terza categoria nazionale. Ragazzi in rampa di lancio in prestito da club come Virtus Bologna, Forlì e Rimini. Ma pure giocatori della zona che hanno già esperienza a questi livelli, cestisti semi professionisti che abbinino l’attività agonistica a quella lavorativa.

Una ricetta semplice, economica ed efficace, poi la palla passerà al campo dove la V imolese proverà a centrare una permanenza in categoria da raggiungere anche l’ultima giornata o nei play out. Da qui al 30 giugno sarà una corsa contro il tempo.