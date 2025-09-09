Virtus Imola, ora bisogna crescere. Allenamenti e test: bilancio negativo

Si è chiusa con l’amichevole di sabato la prima fase del precampionato della Virtus. Un mese spaccato di allenamenti, sei amichevoli non ufficiali con un bilancio di quattro sconfitte, una vittoria e un no-contest, visto che contro l’Andrea Costa si è giocato senza tenere i tabellini. Vittorie e sconfitte adesso contano meno di zero, in particolare quando si sta cercando di costruire un gruppo totalmente rinnovato e giovanissimo, ma quello che si può fare è valutare i progressi, se e dove ci sono stati. Del gruppo e dei singoli.

Partiamo dal gruppo. Difensivamente la Virtus ha sempre giocato a uomo, magari allungando a tutto campo ma solo a sprazzi e senza, almeno per ora, dare la sensazione di volere sfruttare una zona press, quanto più di voler rallentare la partenza dell’attacco avversario. Concetto interessante, ma andrebbe valutato su un minutaggio più ampio. Le grosse debacle nelle ultime uscite – in tre occasioni la Virtus ha incassato oltre 30 punti in un quarto –, sono sintomo di un approccio non corretto, ma anche di voragini difensive non tollerabili in B. Bisogna cambiare registro, perché raramente le squadre che si salvano lo fanno segnando più degli avversari. Sul fronte offensivo, l’unico costante è stato Lorenzo Pollini (19,8 di media). Più guardia che play, il bresciano ha coraggio e qualità, forse qualche volta forza un po’ troppo, ma è difficile dargli torto. Assieme a un Baldi in crescita è sicuramente più efficace, rispetto a quando sta in cabina di regia.

Da Melchiorri e Kucan, ossia i più esperti, è logico attendersi di più, in particolare il croato, più 2 che 3, sembra faticare quando deve creare dal palleggio e andrebbe innescato con regolarità. Risultato: se è costretto a forzare le sue percentuali crollano. Avrà bisogno di più tempo Metsla, che però ha fatto vedere sprazzi interessanti, mentre Sanviti da sesto esterno sarà utile. Un filo più preoccupante è la situazione dei lunghi. Boev ha la stazza, ma si vede che gli manca minutaggio e le sue amnesie difensive e a rimbalzo non sono incoraggianti, mentre in attacco deve diventare un punto di riferimento, e non solo aspettare gli scarichi. Il trio Mazzoni-Errede-Tambwe è semplicemente acerbo per una categoria dove gli errori di oggi si pagheranno pesantemente domani.

Bisogna crescere in fretta e Mazzoni, che ha qualità e un fisico notevole, tende a nascondersi, ma spesso viene dimenticato. Il torneo di Jesi, di venerdì e sabato, darà risposte più chiare allo stesso Galetti, che poi avrà due settimane ancora, prima del debutto con Fabriano. Chissà che quei 50 e rotti giorni di preseason, alla fine, non siano una manna dal cielo.