Virtus Imola, ora si comincia a fare sul serio. La prima partita vera è il derby con Faenza

Primo torneo ufficiale per la Virtus che a Jesi sfida nella prima semifinale (palla a due ore 18,30 al PalaTriccoli) la Raggisolaris Faenza. Una verifica utile per Galetti, che a gran voce aveva richiesto partite ‘vere’, in particolare dopo gli scrimmage con Ravenna Ferrara, giudicati dal tecnico forlivese troppo distanti dalla realtà, per via dei tanti falli commessi dagli avversari. Imola avrà di fronte la formazione di coach Pansa, pietra angolare del nuovo corso faentino. Attorno a Fragonara, unico confermato, sono arrivati l’esperto Santiangeli e il forte centro Van Ounsen, in uscita dalla Luiss, che assieme a Vettori e Mbacke completano il quintetto base. Fumagalli e Romano sono due cambi affidabili, poi ci sono i giovani Rinaldin, Vettori e Longo. La preseason dei neroverdi è stata quasi in fotocopia con quella di Imola, anche nei risultati molto simili: sconfitte con Rimini, Jesi e Ravenna e vittoria con Forlimpopoli (come i gialloneri), vittoria con l’Andrea Costa di un punto.

Sulla carta, però, il divario c’è, soprattutto in termini di esperienza, ma sarà interessare vedere a che livello è l’amalgama dei due rispettivi organici. Nell’altra semifinale, i padroni di casa di coach Ghizzinardi, probabilmente al completo per la prima volta, sfideranno la neopromossa Loreto Pesaro (inizio alle ore 21). Le vincenti dei due derby torneranno in campo sabato alle 21, le perdenti alle 18,30.

Monduzzi. Dopo le dimissioni di due giorni fa, l’ormai ex team manager Marco Monduzzi, sembra pronto ad accasarsi alla Grifo Imola, società che milita in Dr2. Capitolo tifosi: si è svolto mercoledì sera, a Bologna, un incontro tra i rappresentanti di alcune tifoserie e quelli della federazione, per cercare di trovare una soluzione sull’acquisto dei biglietti quando si viaggia. In occasione delle trasferte, infatti, va consegnata la lista dei tifosi alla squadra di casa entro le 19 del giorno precedente. Dovendo acquistare i biglietti attraverso le piattaforme indicate, il tempo per decidere è inferiore alle 24 ore (19 per l’esattezza).

I tifosi, dopo avere accettato, non proprio di buon grado, il discorso dei biglietti nominali, si sono però imputati, anche con delle ragioni, su questo aspetto. Resta complicato, in molti casi, programmare le trasferte con un anticipo di due giorni e da qui nasce la contesa. All’incontro erano presenti anche Virtus e Andrea Costa, ma pure Fortitudo e Rimini, forse per la prima volta tutte ben allineate.

Non ci sarà, infine, la protesta dei gruppi organizzati pensata per la SuperCoppa di Ravenna di questo weekend.