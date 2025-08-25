Virtus Imola, prosegue il rodaggio: "Sto vedendo cose interessanti"

Seconda uscita di precampionato per la Virtus, che sabato si è allenata con l’Andrea Costa. Nessun riferimento tranne quello temporale, essendo la partita rigorosamente a porte chiuse. Il commento spetta, quindi, a Gianluigi Galetti, soddisfatto della prestazione dei suoi, questa volta privi di Gloris Tambwe, che ha sofferto di un risentimento muscolare al flessore della coscia, che lo terrà fuori almeno una settimana.

"Abbiamo giocato quattro quarti senza tenere il punteggio – racconta il coach della Virtus –, ma con il triplo arbitraggio, per abituarci al campionato. Sono riuscito a distribuire bene i minuti tra i giocatori, Cosma ha giocato da back up di Boev con buoni risultati e questa volta ho dato minuti anche a Castellino, che ha potuto assaggiare il campo. Ho visto le situazioni che mi interessavano, giocando anche senza un lungo vero, con Melchiorri e Mazzoni sotto".

Avversario diverso rispetto alla prima uscita e anche leggermente indietro rispetto a Rimini, ma l’Andrea Costa parte con obiettivi molto più alti della Virtus.

"L’Andrea Costa mi sembra una squadra molto forte – continua il coach forlivese –, ha giocatori importanti in ogni ruolo e quando sarà in forma sarà di alto livello. Rispetto a Rimini occupavano il campo in modo diverso, quindi siamo riusciti a distenderci meglio con la difesa a tutto campo, riuscendo almeno a rallentarli e ogni tanto facendo qualche recupero. Con Rimini solo per ribaltare il lato dovevamo andare a meta campo, mentre ieri (sabato, ndr) abbiamo avuto molti più tiri puliti".

Quello che era mancato contro i riminesi, ossia una circolazione di palla migliore, sembra essere un obiettivo plausibile, uscita dopo uscita, senza contare la crescita dei singoli.

"Mazzoni a inizio preparazione è stato male ed è calato sei chili – sottolinea Galetti –, adesso si sta riprendendo e contro l’Up mi è piaciuto, poi lui è uno che forza molto poco. Un po’ come Kucan, che per ora sta giocando tanto per i compagni. Quello che si può vedere, per ora, è che a parte Boev, in questo gruppo tutti possono coprire più ruoli, e questo sicuramente ci differenzia molto dalla passata stagione".

Nei prossimi giorni la Virtus si testerà con Jesi (mercoledì al Ruggi), Ravenna (sabato) e Ferrara (mercoledì 3 settembre) in trasferta. Tre avversarie toste – Jesi ha battuto 81-56 Loreto, senza lo straniero Pallson, Ravenna ha perso 69-81 con Faenza e Ferrara ha ceduto 57-89 nel derby con Cento – e tutte del girone B. "E’ il precampionato che volevo – conclude Galetti –, ed è stato bravo il mio vice Aki a trovare queste avversarie di valore. E’ meglio che le difficoltà si presentino subito, così da poter intervenire".